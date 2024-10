Veja quanto o Atlético-MG pode faturar conquistando as copas

Atlético-MG é o primeiro finalista na Conmebol Libertadores 2024 (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 08:30 • Belo Horizonte

O Atlético-MG está classificado para a final da Conmebol Libertadores e, com a vaga, o clube garantiu pelo menos mais 7 milhões de dólares (R$ 39,6 milhões) que é o valor destinado ao vice-campeão. Nas fases anteriores, o Galo já adquiriu R$56,5 milhões, totalizando cerca de R$ 96 milhões. Além do torneio continental, o time mineiro disputa a final da Copa do Brasil, competição que terá premiação recorde em 2024. Quanto o Atlético pode faturar se erguer as duas taças? O Lance! te conta.

Após eliminar o River, o Galo já tem garantido R$ 146 milhões em premiações na atual temporada.

Se o Galo conquistar a glória eterna e for o campeão da Libertadores 2024, a premiação é de 23 milhões de doláres (R$ 130 milhões), conquistando no torneio, ao todo, R$ 186,5 milhões em bonificações esportivas. Confira, no final da matéria, os valores totais de cada fase da competição.

Mesmo em meio a tantos cifrões da Libertadores, o maior prêmio que o time mineiro pode conquistar, em valores financeiros, é o da Copa do Brasil, a ser disputada no próximo domingo (03), contra o Flamengo, no Maracanã.

Deyverson, atacante do Atlético-MG, em disputa com Franco Armani, goleiro do River Plate, pela semifinal da Copa Libertadores (Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Galo iniciou a competição na terceira fase, e até as semifinais, desembolsou um total de R$ 19,3 milhões. Só de chegar a decisão, o alvinegro já conquistou pelo menos R$ 31,5 milhões destinados ao vice. Se erguer a taça de campeão, o Atlético recebera R$ 73,5 milhões pela conquista.

No cenário mais otimista para o torcedor atleticano, em caso de título nos dois torneios, o Galo vai somar R$ 280 milhões; se for vice nas duas competições, o prêmio vai para R$ 146,9 milhões.

Premiação da Libertadores

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,98 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,98 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,075 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,622 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,6 milhões)

Campeão: US$ 23 milhões (R$ 130 milhões)

Premiação da Copa do Brasil