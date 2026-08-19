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Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pela Sul-Americana

O Galo enfrenta o Bragantino pelas oitavas da Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/08/2026 18:05
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Camisa do Atlético-MG
Camisa do Atlético-MG (Foto: Pedro Sousa/ Atlético-MG)

Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino das oitavas de final da Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (19) às 19h na Arena MRV.

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A equipe entra em campo com: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo; Bernard, Cuello, Reinier.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega embalado para o confronto decisivo após uma grande atuação no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Galo venceu o Grêmio por 3 a 0, na Arena MRV, e chegou aos 32 pontos. Com o resultado, a equipe subiu para a oitava colocação na tabela.

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Do outro lado, o Red Bull Bragantino também soma 32 pontos e ocupa a sétima posição. O Massa Bruta entra em campo após empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Bragantino

Atlético-MG x Bragantino
Volta - oitavas - Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de Agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir ao duelo.
🟨 Arbitragem: Maximiliano Ramírez (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)
📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)

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⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo; Bernard, Cuello, Reinier.

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha

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Bernard na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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