Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pela Sul-Americana
O Galo enfrenta o Bragantino pelas oitavas da Sul-Americana
O Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino das oitavas de final da Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (19) às 19h na Arena MRV.
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A equipe entra em campo com: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo; Bernard, Cuello, Reinier.
Como chegam as equipes?
O Atlético chega embalado para o confronto decisivo após uma grande atuação no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Galo venceu o Grêmio por 3 a 0, na Arena MRV, e chegou aos 32 pontos. Com o resultado, a equipe subiu para a oitava colocação na tabela.
Do outro lado, o Red Bull Bragantino também soma 32 pontos e ocupa a sétima posição. O Massa Bruta entra em campo após empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR, pelo Brasileirão.
Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Bragantino
Atlético-MG x Bragantino
Volta - oitavas - Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de Agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir ao duelo.
🟨 Arbitragem: Maximiliano Ramírez (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)
📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo; Bernard, Cuello, Reinier.
Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha
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