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Atlético encara 'semana de gigantes' com sequência de três jogos em sete dias

Galo enfrenta Flamengo, Cruzeiro e Grêmio

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
25/10/2026 09:00
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Jogadores do Atlético Mineiro (Galo) celebram na Arena MRV.: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Atlético Mineiro (Galo) celebram na Arena MRV.: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá pela frente uma semana intensa e importante para a sequência da temporada. O Galo viverá uma verdadeira “semana de gigantes”, com confrontos contra Flamengo, Cruzeiro e Grêmio em um intervalo de apenas sete dias.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético terá pela frente uma semana intensa e importante para a sequência da temporada. O Galo viverá uma verdadeira "semana de gigantes", com confrontos contra Flamengo, Cruzeiro e Grêmio em um intervalo de apenas sete dias.

Com a reta final da temporada se aproximando, a equipe alvinegra terá uma maratona de jogos decisivos. A sequência começa com dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, nos quais o time busca se manter na parte de cima da tabela e seguir na disputa por uma vaga na Libertadores. Além disso, o Atlético inicia a disputa por um lugar na final da Copa do Brasil.

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O primeiro desafio será nesta segunda-feira (26), quando o Galo viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h, no Maracanã.

Na sequência, o Atlético terá pela frente o clássico contra o Cruzeiro. A equipe alvinegra recebe o maior rival na quinta-feira (29), às 19h30, na Arena MRV, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

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Para fechar a semana, o Galo viaja ao Sul do país para encarar o Grêmio pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto está marcado para domingo (1º), às 18h30, na Arena do Grêmio.

Agenda do Atlético na semana

  • Brasileirão — 32ª rodada: Flamengo x Atlético — 26/10, às 20h, no Maracanã.
  • Brasileirão — 33ª rodada: Atlético x Cruzeiro — 29/10, às 19h30, na Arena MRV.
  • Copa do Brasil — semifinal, ida: Grêmio x Atlético — 1º/11, às 18h30, na Arena do Grêmio.
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