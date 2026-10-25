Atlético encara 'semana de gigantes' com sequência de três jogos em sete dias
Galo enfrenta Flamengo, Cruzeiro e Grêmio
O Atlético terá pela frente uma semana intensa e importante para a sequência da temporada. O Galo viverá uma verdadeira "semana de gigantes", com confrontos contra Flamengo, Cruzeiro e Grêmio em um intervalo de apenas sete dias.
Com a reta final da temporada se aproximando, a equipe alvinegra terá uma maratona de jogos decisivos. A sequência começa com dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, nos quais o time busca se manter na parte de cima da tabela e seguir na disputa por uma vaga na Libertadores. Além disso, o Atlético inicia a disputa por um lugar na final da Copa do Brasil.
O primeiro desafio será nesta segunda-feira (26), quando o Galo viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h, no Maracanã.
Na sequência, o Atlético terá pela frente o clássico contra o Cruzeiro. A equipe alvinegra recebe o maior rival na quinta-feira (29), às 19h30, na Arena MRV, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão.
Para fechar a semana, o Galo viaja ao Sul do país para encarar o Grêmio pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto está marcado para domingo (1º), às 18h30, na Arena do Grêmio.
Agenda do Atlético na semana
- Brasileirão — 32ª rodada: Flamengo x Atlético — 26/10, às 20h, no Maracanã.
- Brasileirão — 33ª rodada: Atlético x Cruzeiro — 29/10, às 19h30, na Arena MRV.
- Copa do Brasil — semifinal, ida: Grêmio x Atlético — 1º/11, às 18h30, na Arena do Grêmio.
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