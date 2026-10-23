Atlético anuncia o GaloBank, banco digital voltado para a torcida alvinegra
Projeto é desenvolvido em parceria com o Banco Inter
O Atlético anunciou a criação do GaloBank, by Inter, um banco digital desenvolvido especialmente para a torcida alvinegra. A iniciativa busca ampliar os benefícios oferecidos à Massa e fortalecer o vínculo entre o clube e seus torcedores por meio de serviços financeiros e experiências ligadas ao universo do Galo.
A plataforma contará com uma conta 100% gratuita e cartão personalizado. O projeto une a identidade e as experiências oferecidas pelo Atlético à tecnologia e aos serviços financeiros do Inter, responsável pela estrutura, oferta e operação bancária do novo produto.
Os torcedores interessados já podem acessar o site www.galobank.com.br para entrar na lista de interessados.
GaloBank promete benefícios ligados ao Atlético
Desenvolvido após meses de trabalho, o GaloBank faz parte da estratégia do Atlético para ampliar as possibilidades de relacionamento com a torcida. A proposta é oferecer uma experiência que vá além dos serviços bancários tradicionais, aproximando as atividades financeiras do dia a dia das vantagens relacionadas ao clube.
O projeto prevê a integração com diferentes áreas do ecossistema alvinegro, incluindo a Arena MRV, as Lojas do Galo e o programa de sócios Galo Na Veia. A iniciativa também contempla benefícios no ambiente do Inter, ampliando as possibilidades de vantagens para os torcedores.
O lançamento oficial do banco digital está previsto para dezembro. A expectativa é que a plataforma esteja presente em diferentes momentos da rotina da Massa, desde as compras cotidianas até os dias de jogos e outras experiências relacionadas ao Atlético ao longo do ano.
Com a novidade, o clube avança na busca por soluções que fortaleçam a conexão com seus torcedores e ampliem as oportunidades de geração de valor para a Massa. Enquanto o Atlético contribui com sua marca e seu ecossistema de experiências, o Inter disponibiliza a infraestrutura tecnológica e a expertise necessárias para a operação dos serviços financeiros.
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