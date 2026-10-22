Atlético-MG anuncia camisa vencedora do Manto da Massa; veja fotos

O Atlético-MG e a Nike anunciaram nesta quinta-feira (22) a camisa vencedora do Manto da Massa 2026/27. Batizado de "A tradição que permanece", o modelo com listras horizontais pretas e brancas foi escolhido em uma votação que reuniu mais de 30 mil votos de torcedores. As vendas começam ainda nesta quinta, de forma escalonada, pelo site oficial do projeto.

A nova camisa tem como referência as bandeiras listradas que marcam a festa da torcida atleticana nas arquibancadas. O uniforme combina as cores tradicionais do clube com detalhes dourados na gola, nas mangas e no logotipo da Nike. No peito, a peça apresenta o escudo de 1950 e a frase "Uma vez até morrer", trecho do hino alvinegro.

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Veja os detalhes da camisa do Manto da Massa 2026/27

A edição deste ano foi desenvolvida a partir do tema "Torcida". Mais de 10 mil sócios do programa Galo Na Veia participaram das etapas anteriores do projeto, que chegou à votação final com diferentes propostas inspiradas na identidade atleticana.

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Além de colocar os torcedores no centro da escolha, a iniciativa terá uma novidade: o Atlético vestirá o modelo vencedor em uma partida oficial prevista para 2027. Será a primeira vez que o clube utilizará a camisa escolhida no Manto da Massa em um jogo oficial.

Camisa vencedora do "Manto da Massa" (Foto: Divulgação)

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