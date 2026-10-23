De volta! Éverson é liberado do departamento médico do Atlético

O Atlético informou na manhã desta sexta-feira (23) que o goleiro Éverson está liberado pelo departamento médico. Com a liberação, o arqueiro já pode participar normalmente das atividades com bola e fica à disposição para a reta final da temporada de 2026.

O goleiro está recuperado de uma fratura no pé esquerdo, que o afastou dos gramados por quase dois meses. Sua última partida foi o clássico contra o Cruzeiro, na volta das quartas de final da Copa do Brasil, quando o Galo venceu por 2 a 1. Ao todo, o paredão do Galo ficou de fora de 11 partidas da equipe durante o período de tratamento da lesão.

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Bem substituído por Delfim

Durante o período em que Éverson ficou afastado dos gramados, Gabriel Delfim foi o responsável por defender o gol atleticano. O goleiro, de 24 anos, deu conta do recado com muita eficiência e já conquistou a confiança da torcida alvinegra.

Delfim foi um dos protagonistas da classificação histórica do Galo diante do Santos, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, após a vitória atleticana por 4 a 2 no tempo regulamentar, o arqueiro defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis e ajudou a equipe a avançar à semifinal da competição.

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Além disso, o goleiro chamou a atenção pelas diversas defesas difíceis ao longo das partidas. Com intervenções decisivas, Delfim operou verdadeiros milagres e, em algumas ocasiões, deixou o campo como um dos principais destaques da equipe, mostrando que pode ser uma opção confiável para o técnico Eduardo Domínguez.