Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético define retorno de convocados após Data Fifa: veja a logística

Jogadores serão avaliados e podem ficar a disposição contra o Athletico-PR

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
05/10/2026 13:29
Favorite o Lance! no Google
Castaño viagem pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Castaño viagem pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético definiu a logística para o retorno dos jogadores convocados por suas seleções após o fim da Data Fifa. Ao todo, o Galo teve seis atletas chamados e trabalha para ter os jogadores à disposição para o duelo da próxima quinta-feira (8), contra o Athletico-PR, às 20h, na Arena da Baixada.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético definiu a logística para o retorno dos jogadores convocados por suas seleções após o fim da Data Fifa. Ao todo, o Galo teve seis atletas chamados e trabalha para ter os jogadores à disposição para o duelo da próxima quinta-feira (8), contra o Athletico-PR, às 20h, na Arena da Baixada.

Vitão e Kauã Pascini já encerraram a participação com a Seleção Brasileira Sub-20 e devem desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (5). A dupla integrou o grupo brasileiro que disputou três amistosos na Espanha, contra Dinamarca, Estados Unidos e México. Pascini esteve em campo nas três partidas, enquanto Vitão participou dos dois primeiros compromissos.

continua após a publicidade

Já o trio convocado pela Seleção Equatoriana, Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, tem chegada prevista a Belo Horizonte para a noite de terça-feira (6). Os três jogadores participaram dos amistosos do Equador contra Coreia do Sul, Japão e Panamá. A seleção equatoriana foi derrotada nas três partidas. Minda entrou em campo nos três jogos, enquanto Preciado e Franco disputaram dois dos amistosos e ficaram fora do último compromisso, diante do Panamá.

Por fim, Kevin Castaño vive um cenário diferente. O volante, convocado pela Colômbia, ainda terá um compromisso pela seleção antes de retornar ao Atlético. Os colombianos enfrentam o Peru nesta terça-feira (6), às 20h45, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Como o Atlético viaja para Curitiba no fim da tarde de quarta-feira (7), Castaño seguirá diretamente para a capital paranaense e se juntará ao elenco para o duelo contra o Athletico-PR. O colombiano foi titular no primeiro amistoso da Data Fifa, contra o México, mas não participou da partida diante do Paraguai.

Apesar da logística definida, a presença dos seis jogadores na partida contra o Athletico ainda não está garantida. Todos serão avaliados pela comissão técnica e pelo departamento médico após o retorno das viagens. A partir das condições físicas de cada atleta, o clube definirá quem estará à disposição para o compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade
Castaño pela Colombia em amistoso (reprodução instagram jogador)
Castaño pela Colombia em amistoso (reprodução instagram jogador)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Atlético x Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atlético Mineiro

Foco no Brasileirão: Confira a agenda semanal do Atlético

Há 1 hora
Arena MRV em Atlético x Cruzeiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Atlético Mineiro

Ingressos de Atlético x Grêmio pela Copa do Brasil estão à venda: veja preços e onde comprar

Há 2 horas
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Futebol Nacional

Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa

Há 3 horas
Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fora de Campo

Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no Brasil

Há 18 horas
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético-MG rompe com patrocinador máster após novas regras para apostas

Há 23 horas
Lula em evento com microfone na mão

Futebol Nacional

Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?

Há 1 dia
Mais LANCE!
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético consegue vitória, mas desempenho passa longe do ideal

Delfim em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Delfim celebra bom momento e crescimento da confiança no Atlético

Domínguez em Atlético x Bragantino Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Domínguez celebra vitória, mas faz alerta após atuação abaixo do Atlético

Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético vence o Bragantino em partida atrasada do Brasileirão

São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

Atlético Mineiro x Bragantino pela 21ª rodada do Brasileirão

Veja gol em Atlético-MG x Bragantino: Bernard abre o placar

jogador do Bragantino deixa o campo de ambulância (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atlético-MG x Bragantino: jogador deixa campo de ambulância após choque de cabeça

Atlético x Bragantino (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

Partida entre Atlético Mineiro e Chapecoense (Foto: Denis Dias/Código 19/Folhapress)

Atlético recebe o Bragantino para encostar no bloco da frente e seguir vivo por objetivo

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Red Bull Bragantino

Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Gustavo Scarpa em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gustavo Scarpa fala sobre paixão por livros e mira títulos com o Atlético-MG

Matheus Mendes pelo Alverca (reprodução instagram jogador)

Ex-Atlético se destaca em início de temporada no futebol europeu

Domínguez com Alexsander e Tomás Perez (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético terá mudanças: veja as opções de Domínguez contra o Bragantino

Barba dando orientações em treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético deve ter um time completo de desfalques contra o Bragantino