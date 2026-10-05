Atlético define retorno de convocados após Data Fifa: veja a logística

O Atlético definiu a logística para o retorno dos jogadores convocados por suas seleções após o fim da Data Fifa. Ao todo, o Galo teve seis atletas chamados e trabalha para ter os jogadores à disposição para o duelo da próxima quinta-feira (8), contra o Athletico-PR, às 20h, na Arena da Baixada.

Vitão e Kauã Pascini já encerraram a participação com a Seleção Brasileira Sub-20 e devem desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (5). A dupla integrou o grupo brasileiro que disputou três amistosos na Espanha, contra Dinamarca, Estados Unidos e México. Pascini esteve em campo nas três partidas, enquanto Vitão participou dos dois primeiros compromissos.

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Já o trio convocado pela Seleção Equatoriana, Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, tem chegada prevista a Belo Horizonte para a noite de terça-feira (6). Os três jogadores participaram dos amistosos do Equador contra Coreia do Sul, Japão e Panamá. A seleção equatoriana foi derrotada nas três partidas. Minda entrou em campo nos três jogos, enquanto Preciado e Franco disputaram dois dos amistosos e ficaram fora do último compromisso, diante do Panamá.

Por fim, Kevin Castaño vive um cenário diferente. O volante, convocado pela Colômbia, ainda terá um compromisso pela seleção antes de retornar ao Atlético. Os colombianos enfrentam o Peru nesta terça-feira (6), às 20h45, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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Como o Atlético viaja para Curitiba no fim da tarde de quarta-feira (7), Castaño seguirá diretamente para a capital paranaense e se juntará ao elenco para o duelo contra o Athletico-PR. O colombiano foi titular no primeiro amistoso da Data Fifa, contra o México, mas não participou da partida diante do Paraguai.

Apesar da logística definida, a presença dos seis jogadores na partida contra o Athletico ainda não está garantida. Todos serão avaliados pela comissão técnica e pelo departamento médico após o retorno das viagens. A partir das condições físicas de cada atleta, o clube definirá quem estará à disposição para o compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

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