Atlético confirma lesão e atacante vira desfalque para Domínguez

O técnico Eduardo Domínguez terá uma baixa para a sequência no Atlético. O atacante Mateo Cassierra teve uma lesão confirmada e deve ficar afastado das atividades nas próximas semanas.

O Atlético informou, na tarde desta terça-feira (6), que o atacante colombiano teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O clube não divulga prazo para a recuperação dos atletas, portanto ainda não há uma previsão oficial para o retorno de Cassierra aos gramados.

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Cassierra entrou aos 12 minutos da partida contra o Bragantino, no último sábado, na Arena MRV, substituindo Reinier. O atacante permaneceu em campo até os acréscimos, mas sentiu dores e precisou ser substituído nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre a equipe paulista.

Cassierra vive momento difícil no Atlético

Cassierra atravessa um momento de dificuldade no Atlético. O atacante chegou a ficar 19 partidas sem marcar, mas encerrou o jejum na partida contra a Chapecoense, antes da pausa para a Data Fifa.

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Depois de balançar as redes, o colombiano desabafou sobre o período sem gols e as cobranças que enfrentou durante a sequência.

— Uma sensação difícil. Fiquei muito tempo sem marcar. Claro que você, como centroavante, quando não consegue marcar, começam as cobranças. Foram tempos muito difíceis. Meus companheiros sempre estão apoiando, minha família, o clube — disse o atacante.

Com a má fase, Cassierra perdeu espaço entre os titulares. Reinier, que vinha crescendo de produção, assumiu a vaga no ataque e ganhou sequência com Eduardo Domínguez.

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Mesmo com a queda de rendimento e a perda da titularidade, Cassierra segue entre os principais artilheiros do Atlético na temporada. O colombiano soma seis gols em 2026, atrás de Bernard, que tem oito, e da dupla Reinier e Tomás Cuello, que já balançou as redes nove vezes cada.