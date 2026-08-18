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Atlético confirma 'AeroGalo' para recepcionar Fred: veja detalhes

Novo volante do Galo desembarca em Belo Horizonte nesta quarta-feira (19)

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/08/2026 11:56
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Fred com a camisa do Atlético (reprodução Atlético)
Fred com a camisa do Atlético (reprodução Atlético)
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O Atlético prepara uma recepção especial para Fred, novo reforço do clube. O volante desembarca em Belo Horizonte nesta quarta-feira (19), e terá uma festa organizada pelo Galo no Aeroporto da Pampulha, com a presença da torcida.
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O Atlético prepara uma recepção especial para Fred, novo reforço do clube. O volante desembarca em Belo Horizonte nesta quarta-feira (19), e terá uma festa organizada pelo Galo no Aeroporto da Pampulha, com a presença da torcida.

A chegada do novo camisa 7 está prevista para as 11h. O clube convocou a Massa para acompanhar o desembarque, com a movimentação no aeroporto começando por volta das 10h.

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Fred viajará da Turquia para o Brasil em voo comercial, com uma escala em São Paulo. De lá, seguirá para Belo Horizonte em uma aeronave particular organizada pelo Atlético. Além do jogador, também estarão no voo integrantes da equipe de comunicação do clube e o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks.

A realização da recepção no Aeroporto da Pampulha precisou de uma autorização especial. Como normalmente os desembarques no local não permitem contato entre jogadores, torcedores e imprensa, o Atlético trabalhou junto à Polícia Militar e à Prefeitura de Belo Horizonte para viabilizar a festa.

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Apresentação de Fred no Atlético

Depois da recepção no aeroporto, Fred seguirá para a Arena MRV, onde será apresentado oficialmente pelo Atlético. O volante participará de uma entrevista coletiva marcada para as 14h.

Na sequência, Fred deve permanecer no estádio para acompanhar o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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Outro reforço do Atlético, o colombiano Kevin Castaño, também será apresentado oficialmente nesta quarta-feira ao lado de Fred.

Fred Aerogalo (reprodução Atlético)
Fred Aerogalo (reprodução Atlético)

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