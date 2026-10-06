Atlético aumenta chances de Libertadores, mas cenário ainda é difícil: veja os números

O Atlético aumentou as chances de conquistar uma vaga na Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, no último sábado (3), fez os números do Galo crescerem, embora o cenário ainda seja difícil para a equipe mineira.

Atualmente, o Galo tem 43 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela. São três pontos de diferença para o Bahia, primeira equipe do G-5, faixa que garante uma vaga na Libertadores.

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No início da Data Fifa, antes da vitória sobre o Massa Bruta, o Atlético tinha 11,2% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores. Com os três pontos conquistados, a probabilidade subiu para 18,2%. Os dados são do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em outro cenário, o Atlético aparece com 78,5% de chances de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. O número sofreu pouca alteração em relação à projeção anterior à vitória sobre o Bragantino.

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Por outro lado, o risco de rebaixamento já não é uma preocupação para a equipe e é praticamente nulo. Segundo a UFMG, o Galo tem apenas 0,002% de chances de terminar o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento.

Chances do Atlético via Brasileirão

Libertadores: 18,2%

18,2% Sul-Americana: 78,5%

78,5% Rebaixamento: 0,002%