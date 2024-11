Arana, do Atlético-MG, é baixa na Seleção Brasileira

Arana, do Atlético-MG, sofre entorse no tornozelo direito e é baixa na Seleção Brasileira (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 16:13 • Belo Horizonte

Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG, sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treinamento desta terça-feira (12), na Seleção Brasileira, e será poupado das atividades. O jogador realizou exames médicos e já iniciou o tratamento.

Mesmo sem participar do treino desta quarta-feira (13), Arana irá viajar com a delegação brasileira para Maturín. A Seleção entra em campo nesta quinta-feira (14) para enfrentar a Venezuela, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Maturín, em Monagas, na Venezuela.

Na próxima terça-feira (19), a Seleção enfrenta o Uruguai, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Atlético no Brasileirão

Nesta quarta-feira (13), o Galo entra em campo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Flamengo, três dias após perder o título da Copa do Brasil para o time carioca.

Hulk e Arana, do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Com foco em garantir uma vaga na Conmebol Libertadores 2025, o técnico Gabriel Milito leva força máxima para o Maracanã, já que nesse momento o time mineiro ocupa o 11ª lugar na tabela, com 41 pontos, e esta a seis atrás do rival Cruzeiro, que fecha o G-7.

Com o título do Flamengo na Copa do Brasil, os sete primeiros colocados no Brasileirão irão disputar a Libertadores na próxima temporada. Se o Botafogo erguer a taça do torneio continuel em cima do Galo, o oitavo colocado também se encaminha para disputa em 2025.

Como o Galo encara o Flamengo?

Além de Guilherme Arana, Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas também estão servindo suas respectivas seleções e são ausências no Rio de Janeiro.

O atacante Paulinho, que vinha sendo preservado por Milito em função de dores na estrutura óssea da perna direita, está à disposição do elenco.

Provável Atlético: Everson, Saravia, Battaglia, Lyanco, Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Zaracho, Deyverson (Paulinho) e Hulk