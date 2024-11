Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 15:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Após conquistar o título da Copa do Brasil, o Flamengo volta a receber o Atlético-MG em casa, para jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola rola, nesta quarta-feira (13), às 20h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Maracanã, na capital do Rio de Janeiro. O confronto será transmitido pelo SporTV e no pay-per-view do Premiere.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em quinto lugar, com 58 pontos e um jogo a menos do Internacional, que ultrapassou o Rubro-Negro após vitória sobre o Fluminense. Já no meio da tabela, o Atlético-MG precisa da vitória para sonhar com a vaga na Libertadores, caso não vença a final contra o Botafogo. Atualmente, o Galo está na 11ª colocação, com 41 pontos e duas partidas a menos.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

33ª RODADA - BRASILEIRÃO



📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís )

Rossi, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Michael e Bruno Henrique.



ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Zaracho; Deyverson (Paulinho) e Hulk.

