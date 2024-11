Flamengo e Atlético-MG duelam pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 13/11/2024 - 16:24

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam, nesta quarta-feira (13), pela 33ª rodada do Brasileirão. O terceiro confronto entre as equipes em cerca de dez dias pode ser decisivo, já que uma vaga na Libertadores continua em jogo para o Galo, além de ser o primeiro duelo depois do título rubro-negro sobre os mineiros. O Lance! perguntou para a Meta IA, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre o resultado do jogo.

Segundo a IA, o Flamengo manterá o desempenho positivo contra o Atlético-MG, ainda mais pelo retrospecto recente. Assim, o jogo terminará com vantagem de um gol para o Rubro-Negro, com placar por 2 a 1 sobre o Galo, no Maracanã.

Confira análise da Meta IA

"Considerando o desempenho recente das equipes e a vantagem do Flamengo sobre o Atlético-MG no Brasileirão, eles entram com um pé na frente. O Flamengo vem mostrando força em jogos importantes e tem jogadores decisivos como Bruno Henrique e Everton Cebolinha, que fazem a diferença.

Além disso, jogar em casa, no Maracanã, pode permitir ao time carioca adotar uma postura mais controlada.

Por outro lado, o Atlético-MG, jogando com a necessidade de reverter a situação, deve pressionar e buscar o placar necessário. Eles têm talento para surpreender, especialmente com jogadores como Hulk e Deyverson.

Mas para superar a força do Flamengo, precisarão de uma partida impecável tanto defensiva quanto ofensivamente.

Meu palpite é que o Flamengo deve levar a vitória, administrando provavelmente a posse de bola e talvez vencendo por um gol de diferença. A experiência em jogos importantes e a força da equipe em casa dá um conforto, e vejo o Flamengo ligeiramente mais preparado para segurar o resultado."

Desfalques e prováveis escalações de Flamengo x Atlético-MG

Para o confronto, o técnico Filipe Luis terá que lidar com alguns desfalques no Flamengo, como Gerson, Léo Ortiz, Varela, convocados para as Eliminatórias, e Gabigol, afastado. O Atlético-MG também tem desfalques, como Guilherme Arana, Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas, convocados para suas seleções.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Michael e Bruno Henrique.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Zaracho; Deyverson (Paulinho) e Hulk.