Flamengo x Atlético-MG: como fica o mental dos atletas após a Copa do Brasil?

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite desta quarta-feira (13), Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Maracanã, o clube carioca tenta tirar a diferença para as equipes do G-4 e ainda sonhar com o título do torneio. Por outro lado, os visitantes vão a campo em busca da consolidação da vaga à Libertadores 2025, caso consigam um bom resultado.

Um duelo que, por si só, já seria um grande atrativo para os torcedores e fãs da modalidade esportiva mais popular do país, agora ganha um aperitivo a mais. Afinal de contas, Galo e Rubro-Negro decidiram a final da Copa do Brasil no último domingo (10), apenas três dias antes do confronto pelo Brasileirão. E, ao que tudo indica, o título do time comandado por Filipe Luís pode fazer a diferença neste jogo.

Depois da partida intensa que aconteceu na Arena MRV, em Belo Horizonte, que terminou com o placar de 1 a 0 para o Flamengo, o aspecto mental tende a ser o grande fator de desequilíbrio no próximo duelo. O clima quente na decisão da Copa do Brasil e o resultado podem influenciar diretamente no desempenho das equipes em um novo encontro, segundo especialistas da área.

Coordenador de psicologia esportiva do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e doutor em psicologia pela USP, Eduardo Cillo aponta que os acontecimentos do último confronto podem afetar o psicológico de ambos os lados, muito por conta dos episódios de violência verbal e física que ocorreram.

- É curioso que o calendário do campeonato tenha criado essa situação. O que preocupa é que após o final do jogo tiveram aquelas cenas de violência, que envolveram a torcida, mas que chegou até o campo também. Agora é preciso cabeça no lugar para não levar nenhum resquício de agressividade da final da Copa do Brasil para esse próximo jogo do Brasileirão - afirma Cillo.

- O Atlético ainda tem a final da Libertadores, que é um objetivo bastante importante, e o Flamengo segue na batalha na parte alta da tabela. Entendo que agora a tendência é de um Flamengo mais confiante para enfrentar um time que ele venceu nos dois últimos confrontos e um Atlético que poderia estar motivado para tentar dar uma carimbada na faixa do Flamengo. Até porque, isso pode ser fundamental para a confiança do próprio Atlético para a sequência da temporada - completou.

Eduardo acredita que a grande chave do sucesso para esta partida passa pelo trabalho que será realizado pelos treinadores. O psicólogo também aposta que a mentalidade tem de estar voltada para o momento atual, deixando para trás o que aconteceu antes e os desdobramentos que eventos como esse podem causar futuramente.

- De um jeito ou de outro, entendo que ambos os treinadores, tanto o Gabriel Milito quanto o Filipe Luís, precisam manter o foco no presente, no aqui e no agora. Essa partida não é uma continuidade da Copa do Brasil, é uma nova história, é uma nova oportunidade. Para ir bem no esporte, a gente pode até se apoiar no passado, mirar o futuro, mas o que tem que fazer mesmo é viver o presente - concluiu.

A doutora Flávia Magalhães, médica que atua há mais de 20 anos no esporte, com passagem pelo próprio Atlético-MG, destaca que esse novo reencontro vai levar diversos elementos emocionais para dentro de campo. No entanto, entende que pode haver um peso um pouco maior para o time mineiro, justamente por sair derrotado do último confronto.

Flamengo e Atlético-MG duelam pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

- Esse reencontro tão próximo após uma final vai trazer muitos elementos em termos emocionais e mentais para os jogadores das duas equipes. Em relação à emoção que esses atletas estiveram em uma final acirrada e com muita tensão, eles provavelmente ainda não tiveram tempo de fazer uma recuperação. Existe um peso de quem perdeu em tentar demonstrar uma espécie de revanche, de conseguir mostrar que superaram e têm a condição de vencer - afirma Flávia.

- Ao mesmo tempo, do outro lado, o vitorioso vai querer consolidar a sua vitória. Podem entrar também um pouco mais confiantes pelo fato de já terem tido esse triunfo. Então eles querem manter esse domínio psicológico da partida sobre o adversário, consolidando-se como um campeão - acrescentou.

A médica considera que atletas que estiveram diretamente envolvidos em situações de tensão e grande estresse podem ser ainda mais afetados que outros para este duelo, principalmente por carregarem consigo algum tipo de rivalidade.

- O jogador que teve uma intensidade maior, que se sentiu mais ameaçado e teve mais desentendimentos, pode até ser que tenha um embate maior em uma próxima oportunidade, sendo até um pouco mais tensa essa rivalidade. Isso pode amplificar. É muito importante o papel dos treinadores, que façam uma boa preparação mental para que os jogadores não se excedam. É tentar canalizar essas emoções e esses fatores de uma forma construtiva - finalizou.

Flamengo e Atlético se enfrentam na noite desta quarta-feira (13), às 20h (horário de Brasília). O duelo, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, será realizado no Maracanã e terá o árbitro Davi de Oliveira Lacerda no comando do apito.