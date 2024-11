Atlético-MG encerra preparação para jogo diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto:Daniela Veiga / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 07:15 • Belo Horizonte

O Atlético-MG entra a campo nesta quarta-feira (13) para encarar o Flamengo, dessa vez, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco do técnico Gabriel Milito encerrou a preparação para a partida nesta terça-feira (12), e a delegação viaja para o Rio de Janeiro com a ausência de seis jogadores.

Quatro atletas foram convocados para defender suas seleções nas Eliminatórias: Arana (Brasil), Alan Franco (Equador), Alonso (Paraguai) e Vargas (Chile).

O volante Paulo Vitor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não está à disposição de Milito.

Quem segue no DM é o atacante Cadu, que vem se recuperando de uma lesão no joelho direito, passou por cirurgia e integra o departamento de saúde.

➡️Arena MRV interditada: Atlético-MG entrará com pedido de reconsideração

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️Arena MRV, estádio do Atlético-MG, é interditada

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem está de volta?

Por outro lado, Gabriel Milito conta com o retorno de Deyverson e Fausto Vera, dois atletas importantes para o seu esquema tático. Os jogadores não puderam disputar a Copa do Brasil pelo Galo por força do regulamento.

Scarpa, Igor Gomes e Mariano retornam de suspensão e podem entrar a campo contra o rubro-negro.

Na 11ª posição no Brasileiro, o Galo chega para a 33ª rodada com 41 pontos. O Atlético está a seis pontos do G-7, vaga ocupada pelo rival Cruzeiro.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o clube mineiro tem 10,7% de chances de se classificar para a Libertadores via campeonato nacional.

A outra oportunidade de disputar o torneio continental em 2025 é erguer o título no dia 30 de novembro, diante do Botafogo, no estádio Monumental de Nuñez.

Provável Galo: Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Zaracho; Deyverson (Paulinho) e Hulk.

Relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Matheus Mendes

Laterais: Mariano, Renzo Saravia e Rubens

Zagueiros: Bruno Fuchs, Igor Rabello, Lyanco, Maurício Lemos e Rodrigo Battaglia

Meias: Bernard, Fausto Vera, Matías Zaracho, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Otávio

Atacantes: Alan Kardec, Alisson, Brahian Palacios, Caio Maia, Deyverson, Hulk e Paulinho.