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Apresentado no Atlético, Fred celebra: 'O Galo é um sonho da minha vida'

Volante foi apresentado na Arena MRV nesta quarta-feira (19)

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/08/2026 16:11
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Fred apresentação (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Fred apresentação (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O volante Fred foi apresentado oficialmente pelo Atlético nesta quarta-feira (19), em coletiva na Arena MRV. Visivelmente emocionado e feliz por retornar ao clube, o jogador destacou a realização de um sonho ao voltar a vestir a camisa do Galo e reforçou a vontade de ajudar a equipe a conquistar títulos.
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O volante Fred foi apresentado oficialmente pelo Atlético nesta quarta-feira (19), em coletiva na Arena MRV. Visivelmente emocionado e feliz por retornar ao clube, o jogador destacou a realização de um sonho ao voltar a vestir a camisa do Galo e reforçou a vontade de ajudar a equipe a conquistar títulos.

Fred iniciou a entrevista ressaltando a felicidade por retornar ao Atlético. Torcedor do clube desde a infância, o volante revelou que sempre teve o desejo de defender novamente o Galo e classificou o momento como a realização de um sonho.

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— Sempre tive o sonho de vestir essa camisa. Como o Paulo falou, sou um torcedor, desde criança torço para o Atlético Mineiro. Poder agora pensar em representar essa equipe, voltar a vestir essa camisa, é um sonho que está sendo realizado. Realmente estou muito feliz. Não sei qual foi o momento exato que pensei em voltar, mas sabia que tinha que voltar e vestir essa camisa — iniciou.

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Fred também falou sobre a relação que construiu com o Atlético desde as categorias de base. O jogador começou sua trajetória no clube aos dez anos e destacou a importância do Galo em sua vida.

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— O Galo foi muito importante na minha vida. Eu comecei aqui com dez anos e depois tive outros caminhos no futebol. Sou torcedor, pude jogar na base e agora posso realizar esse sonho. Quando a gente fala que vai ser um torcedor em campo, é verdade. O Galo é um sonho da minha vida. Espero retribuir isso dentro de campo — afirmou.

Conquistar títulos no Atlético

Durante a apresentação, Fred também deixou claro que pretende contribuir para que o Atlético volte a levantar troféus. O volante ressaltou a tradição do clube de disputar títulos e afirmou que chega com o objetivo de ser campeão pelo Galo.

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— Ganhar títulos é sempre importante, claro. Aqui no Atlético, sempre brigamos por isso. Nos últimos anos, sempre brigando, tem dois anos que não ganha, mas está sempre brigando lá em cima. Venho para ajudar a equipe, venho para somar. Quero ser finalista, quero ser campeão com certeza, com essa camisa. Passo a passo vamos conseguir conquistar esses objetivos e espero ser muito feliz aqui — disse.

Fred vestindo a camisa do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Fred vestindo a camisa do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Desembarque com festa da torcida do Atlético

Fred desembarcou nesta quarta-feira (19) em Belo Horizonte e teve uma recepção calorosa da torcida do Atlético. O novo reforço do Galo chegou ao Aeroporto da Pampulha e foi recebido com festa pelos atleticanos que compareceram ao local para ter o primeiro contato com o jogador.

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Na saída do aeroporto, Fred teve contato direto com a Massa. O volante distribuiu autógrafos, tirou fotos e ouviu músicas cantadas pelos torcedores, que fizeram uma festa para dar as boas-vindas ao novo jogador do clube.

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