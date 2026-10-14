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Adversário do Atlético, City Torque chega em momento de baixa na temporada

Equipe uruguaia venceu apenas um dos últimos cinco jogos

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/10/2026 11:30
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city torque (reprodução City Torque)
city torque (reprodução City Torque)
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O Atlético inicia sua caminhada na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (14). O adversário uruguaio chega para o confronto em um momento de oscilação, após uma sequência negativa de resultados que marcou as últimas semanas da equipe na temporada.
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O Atlético inicia sua caminhada na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (14). O adversário uruguaio chega para o confronto em um momento de oscilação, após uma sequência negativa de resultados que marcou as últimas semanas da equipe na temporada.

O City Torque passou quatro partidas consecutivas sem vencer, mas encerrou a sequência na última sexta-feira (9), quando derrotou o Danubio por 1 a 0 pelo Campeonato Uruguaio. Apesar da fase recente, o time comandado por Marcelo Méndez segue em uma posição de destaque no cenário nacional. A equipe lidera o Clausura, com 22 pontos, e ocupa a terceira colocação na classificação geral, atrás de Peñarol e Deportivo Maldonado.

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Na Copa Sul-Americana, por outro lado, o City Torque vive a melhor campanha de sua história. Sob o comando do técnico uruguaio Marcelo Méndez, o clube alcançou pela primeira vez a semifinal de uma competição internacional e busca seguir fazendo história no torneio.

Na fase de grupos, os uruguaios terminaram na liderança de uma chave que contava com Grêmio, Deportivo Riestra, da Argentina, e Palestino, do Chile. Com 13 pontos conquistados, a equipe garantiu a classificação direta para as oitavas de final.

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No mata-mata, o City Torque eliminou o Tigre, da Argentina, com duas vitórias. Nas quartas de final, a classificação veio de forma dramática diante do Cienciano, do Peru. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa, os uruguaios reagiram em Montevidéu e venceram por 3 a 0, com o gol decisivo marcado nos acréscimos do segundo tempo.

City Torque aposta no artilheiro da Sul-Americana

Uma das principais armas do City Torque na temporada é o atacante Salomón Rodríguez, de 26 anos. O camisa 9 é o artilheiro da atual edição da Copa Sul-Americana, com sete gols marcados e uma assistência, e aparece como uma das principais esperanças da equipe para o confronto contra o Atlético.

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O uruguaio tem sido decisivo na campanha continental. Nas oitavas de final, balançou as redes duas vezes diante do Tigre. Na fase seguinte, voltou a marcar dois gols na vitória sobre o Cienciano, contribuindo diretamente para a classificação histórica do clube às semifinais.

Atlético x City Torque

O Atlético recebe o Montevideo City Torque nesta quarta-feira (14), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto de volta será disputado na próxima quarta-feira (21), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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city torque (reprodução City Torque)
city torque (reprodução City Torque)

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