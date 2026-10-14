Atlético está escalado para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana

O Atlético está escalado para enfrentar o Montevideo City Torque pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (14), às 19h, na Arena MRV.

Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez escalou a equipe titular que vem atuando nos principais jogos recentes. A principal ausência é o meia Fred, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Para a vaga, o treinador escolheu Victor Hugo.

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Desta maneira, o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para a partida após vencer o Santos de virada por 2 a 1, no último domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa Sul-Americana, o Galo também eliminou a equipe paulista nas quartas de final da competição.

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Já o Montevideo City Torque venceu o Danubio por 1 a 0 na última sexta-feira, pelo Campeonato Uruguaio. Na Sul-Americana, a equipe uruguaia eliminou o Cienciano, do Peru, nas quartas de final.

Domínguez em Galo x Santos Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x City Torque

ATLÉTICO-MG X CITY TORQUE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro, às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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Escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael (Alan Franco), Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier

Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)

Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles e Gonzalo Montes; Esteban Obregon, Luka Andrade e Salomón Rodríguez