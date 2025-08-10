A ausência de Ana Carolina da Silva, a Carolana, da lista de convocadas da seleção brasileira de vôlei para a preparação para o Campeonato Mundial foi um dos temas mais comentados pelos fãs do esporte nas últimas semanas. O técnico Zé Roberto Guimarães revelou que a central estaria na lista, mas pediu um ano sabático e, por isso, não foi chamada.

Em uma entrevista ao site Olympics.com, Zé Roberto desfez as especulações e confirmou que contava com a jogadora, um dos pilares da equipe nos últimos ciclos olímpicos. A decisão partiu da própria atleta.

— Eu conversei com ela quando fui pra Itália, depois voltei a ligar pra ela, porque ela estaria convocada. Ela pediu pra ficar fora esse ano, porque ela tinha outros projetos, pensando em fazer outras coisas. Eu respeitei, porque senão ela seria convocada — afirmou o treinador.

O técnico admitiu ter sido pego de surpresa pela escolha da central, diferentemente do que ocorreu com a também meio de rede Thaísa, que já havia comunicado sua despedida.

— No caso da Thaísa, tudo tem um começo, meio e fim, e ela já tinha anunciado que ia sair. Com a Carol, foi uma surpresa. Ninguém esperava que isso fosse acontecer e pensei que ela pudesse voltar pro próximo ano — confessou Zé Roberto.

Carolana na seleção brasileira de vôlei

Aos 34 anos e com duas medalhas olímpicas no currículo (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), Carolana foi peça-chave na conquista da medalha de prata no último Mundial, em 2022. A esperança de Zé Roberto era de que a pausa fosse temporária.

A central, que se despediu do vôlei italiano e atuará na nova liga profissional dos Estados Unidos, já havia ficado de fora da Liga das Nações deste ano também por um pedido de dispensa para descansar após uma temporada intensa.