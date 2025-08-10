menu hamburguer
Brasil e Tunísia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino: onde assistir e horário

Seleção vem de três vitórias seguidas

Brasil e Tunísia no Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino (Arte: Lance!)
imagem cameraBrasil e Tunísia no Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino (Arte: Lance!)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
09:56
Brasil faz a sua penúltima partida na fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino contra a Tunísia nesta segunda-feira (11). No Grupo D da fase preliminar, a Seleção busca vaga nas oitavas. A partida acontece às 10h (de Brasília) e tem transmissão no YouTube da Volleyball World, ou abaixo:

A estreia do Brasil foi contra a Bulgária e as brasileiras venceram a partida por 3 sets a 0. Com a Seleção dominando, a ponteira Helena foi a maior pontuadora da partida, marcando 18, sendo quatro aces. Desde então, a equipe teve pela frente o Chile e a Tailândia, vencendo ambas por 3 a 0.

Brasil e Tunísia se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino, na competição de 2023. Na ocasião, a Seleção venceu por 3 a 0, dominando a partida.

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos. Ela disputou a Liga das Nações (VNL) pela Seleção principal, com pontuação em todos os seguimentos.

➡️ Mundial Sub-21 de Vôlei: agenda de jogos e destaques da Seleção feminina

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central
Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

Agenda de jogos do Brasil na fase preliminar do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino

  • Quinta-feira, 7 de agosto | 06h - Brasil 3 x 0 Bulgária
  • Sexta-feira, 8 de agosto | 10h - Brasil 3 x 0 Chile
  • Sábado, 9 de agosto | 09h - Brasil 3 x 0 Tailândia
  • Segunda-feira, 11 de agosto | 09h - Brasil x Tunísia
  • Terça-feira, 12 de agosto | 09h - Brasil x Japão

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Grupos do mundial

GGrupo AGrupo BGrupo CGrupo D

#

Indonésia

China

Itália

Brasil

#

Argentina

Estados Unidos

Turquia

Japão

#

Sérvia

México

Egito

Tunísia

#

Porto Rico

República Dominicana

Polônia

Tailândia

#

Canadá

Coreia do Sul

Argélia

Chile

#

Vietnã

Croácia

República Tcheca

Bulgária

Para a fase preliminar24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

circulo com pontos dentroTudo sobre

