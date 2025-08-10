Brasil e Tunísia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino: onde assistir e horário
Seleção vem de três vitórias seguidas
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil faz a sua penúltima partida na fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino contra a Tunísia nesta segunda-feira (11). No Grupo D da fase preliminar, a Seleção busca vaga nas oitavas. A partida acontece às 10h (de Brasília) e tem transmissão no YouTube da Volleyball World, ou abaixo:
Relacionadas
- Mais Esportes
Gabi Guimarães projeta Mundial de Vôlei: ‘Não temos medo de seleção nenhuma’
Mais Esportes09/08/2025
- Mais Esportes
Invicto, Brasil atropela Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino
Mais Esportes09/08/2025
- Vôlei
Brasil atropela o Chile e segue invicto no Mundial de Vôlei Sub-21
Vôlei08/08/2025
A estreia do Brasil foi contra a Bulgária e as brasileiras venceram a partida por 3 sets a 0. Com a Seleção dominando, a ponteira Helena foi a maior pontuadora da partida, marcando 18, sendo quatro aces. Desde então, a equipe teve pela frente o Chile e a Tailândia, vencendo ambas por 3 a 0.
Brasil e Tunísia se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino, na competição de 2023. Na ocasião, a Seleção venceu por 3 a 0, dominando a partida.
Equipe do Brasil
O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos. Ela disputou a Liga das Nações (VNL) pela Seleção principal, com pontuação em todos os seguimentos.
➡️ Mundial Sub-21 de Vôlei: agenda de jogos e destaques da Seleção feminina
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central
Agenda de jogos do Brasil na fase preliminar do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino
- Quinta-feira, 7 de agosto | 06h - Brasil 3 x 0 Bulgária
- Sexta-feira, 8 de agosto | 10h - Brasil 3 x 0 Chile
- Sábado, 9 de agosto | 09h - Brasil 3 x 0 Tailândia
- Segunda-feira, 11 de agosto | 09h - Brasil x Tunísia
- Terça-feira, 12 de agosto | 09h - Brasil x Japão
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Grupos do mundial
|G
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
#
Indonésia
China
Itália
Brasil
#
Argentina
Estados Unidos
Turquia
Japão
#
Sérvia
México
Egito
Tunísia
#
Porto Rico
República Dominicana
Polônia
Tailândia
#
Canadá
Coreia do Sul
Argélia
Chile
#
Vietnã
Croácia
República Tcheca
Bulgária
Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.
- Matéria
- Mais Notícias