Confira os times classificados para a Copa Brasil masculina de vôlei

O primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei se encerra neste sábado (21). Chegando ao fim das 11 rodadas, já estão definidos os oito times que disputarão a Copa Brasil. Entre os homens, a fase classificatória do torneio acontece nos dias 27 e 28 de janeiro, e as semifinais e a decisão estão marcadas para 7 e 8 de março, no Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná.

A última vaga foi decidida neste sábado (20), com a vitória de virada do Guarulhos sobre o Joinville, por 3 sets a 2. Com isso, os times garantidos na Copa Brasil são Campinas, Cruzeiro, Praia Clube, Goiás, Suzano, Guarulhos, Minas e Sesi-SP.

Os cruzamentos da Copa Brasil serão definidos após o resultado da partida entre os já classificados Goiás e Minas. O duelo acontece às 11h (de Brasília) deste domingo (21).

Formato da Copa Brasil de vôlei

A Copa Brasil reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga. Nas quartas de final, as equipes se enfrentam em jogo único, com mando do time de melhor campanha. Os confrontos são definidos por meio do chaveamento olímpico, ou seja, o 1º enfrenta o 8º colocado, e o 2º mede forças com o 7º, e assim por diante.

O campeão da Copa Brasil garante vaga na Supercopa 2026 e no Campeonato Sul-Americano. O atual vencedor é o Minas. Já a equipe que soma mais títulos é o Cruzeiro, com oito.

