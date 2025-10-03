Vôlei de praia: Mamute fecha primeiro dia do Brasileiro com 100% de aproveitamento

Nesta sexta-feira (03), Alison Mamute, emocionado e sob gritos da torcida, entrou em quadra para o último torneio da sua carreira profissional no vôlei, aos 39 anos. O campeão olímpico se aposenta na oitava etapa do Circuito Brasileiro, nas areias de Copacabana, que acontece até o próximo domingo (05).

No primeiro dia do torneio, Alison, que faz dupla com Renato, venceu os dois jogos que disputou, válidos pela fase de grupos. A dupla ganhou ambas as partidas por 2 sets a 0 e segue viva na competição.

Alison Mamute em ação nas Olimpíadas de Tóquio-2020 (Foto: AFP)

Mamute ganha Camisa em homenagem

Antes do início do confronto, Alison ganhou uma camisa especial da CBV, com o desenho de um mamute. Todos os jogadores do Top-16 entraram em quadra com essa camisa, enquanto as atletas fizeram tatuagens temporárias do símbolo do animal.

Mamute recebe apoio da família e dos amigos

Ao final dos jogos, Alison falou ao Lance! sobre a importância dos amigos e familiares, a maioria do Espírito Santo, em Copacabana.

- Está todo mundo ansioso. As energias estão vibrando demais. São anos e anos de amizade com todos eles, fora a equipe que trabalha junto. Então está todo mundo querendo muito e eu estou jogando bem leve, dá pra perceber. Não é desrespeito a ninguém. A minha cabeça mesmo tá bem tranquila e aí as coisas acabam saindo mais fácil - disse o capixaba.

Primeiro jogo do dia

No primeiro jogo do dia, Alison e Renato dominaram e venceram a dupla formada por Dudu e Gabriel por 2 sets a 0, com as parciais de 9/21 e 13/21.

Duelo parelho

Em um primeiro set equilibrado, com boas jogadas de ambas as equipes, Alison e Renato venceram Gabriel e Felipe por 21 a 18, após um lindo rally.

Na segunda parcial, também acirrada, a dupla manteve o ritmo e venceu por 21 a 19. Com isso, Alison e Renato terminaram o dia com dois triunfos por dois sets a zero.