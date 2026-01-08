Osasco supera Tijuca em sets diretos e segue no G4 da Superliga Feminina
Partida encerrou a 12ª rodada da competição; confira a tabela atualizada
Na noite desta quinta-feira (8), o Osasco fez valer o fator casa e derrotou o Tijuca por 3 sets a 0 (25/18, 25/18 e 25/22), em jogo que encerrou a 12ª rodada da Superliga Feminina, a primeira do returno. A partida aconteceu no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP).
Larissa foi premiada com o Troféu VivaVôlei. A central marcou 11 pontos, essenciais para a vitória osasquense. Destes, seis foram de bloqueio, três de ataque e dois de saque. A maior pontuadora do confronto foi a ponteira Caitie Baird, com 17 acertos: 16 de ataque e um de saque.
Com a vitória, o Osasco termina a 12ª rodada na quarta colocação, com 25 pontos conquistados após 8 vitórias e quatro derrotas. Já o Tijuca é 11º colocado da Superliga Feminina. O time tem apenas uma vitória em 12 jogos e soma seis pontos na tabela.
Como foi o jogo?
Os dois primeiros sets seguiram o mesmo contorno. Apesar de um equílibro aparante no placar, em ambos o Osasco cresceu na metade mais importante e fechou a parcial. Assim, tanto o primeiro quanto o segundo set terminaram em 25 a 18.
Já a terceira parcial foi marcada pela saída de Ariele, a maior pontuadora da Superliga até aqui. A ponteira do Tijuca estava com uma virose antes do jogo, mas fez um teste e foi à quadra mesmo assim. No entanto, demonstrou fraqueza no terceiro set e foi para o vestiário. Assim, em um bom momento na partida, a equipe tijucana perdeu sua principal jogadora.
Precisando do resultado, o Tijuca foi aguerrido e deu trabalho ao Osasco. Porém, o time paulista foi capaz de superar a resistência adversária e venceu a terceira parcial por 25 a 22, fechando a partida em 3 sets a 0.
Próximos compromissos pela Superliga Feminina
O Osasco volta à quadra nesta segunda-feira (12). O duelo é contra o Sorocaba, fora de casa, às 21h (de Brasília). Já o Tijuca visita o Brasília na terça-feira (13). A partida tem início às 18h30 (de Brasília).
Confira a tabela atualizada
