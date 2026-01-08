Bernardinho e Ana Paula Araújo terminam namoro, diz site

Segundo a coluna "Veja Gente", Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira masculina de vôlei, e Ana Paula Araújo, apresentadora da Globo, colocaram fim ao relacionamento de um ano e meio. O namoro entre os dois começou às vésperas das Olimpíadas de Paris 2024 e foi mantido com discrição desde então.

Ainda segundo o site, o relacionamento chegou ao fim de forma amigável, motivado pelas agendas de muitos compromissos profissionais de cada um. Bernardinho alia as funções de treinador tanto da Seleção quanto do Sesc RJ Flamengo, e Ana Paula Araújo é âncora do "Bom dia Brasil", programa jornalístico matinal da TV Globo.

O namoro foi mantido de forma discreta, com poucos registros nas redes sociais. Os dois apareceram apenas em algumas fotos com amigos. Em setembro de 2024, Bruninho falou com felicidade do relacionamento do pai: "Meu pai estava separado há muitos anos da Fernanda e agora está com a Ana Paula. Ela é uma pessoa muito bacana, se dá bem como toda a família. O importante é que ele está feliz.".

O relacionamento anterior de Bernardinho

Antes de engatar o namoro com Ana Paula Araújo, Bernardinho foi casado com Fernanda Venturini, ex-jogadora de vôlei, por 21 anos. Os dois se separaram em outubro de 2020.

