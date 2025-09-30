Campeã do Elite 16 sobre Brasileiro de vôlei de praia: ‘Não tem jogo fácil’

Dupla campeã da etapa do Elite 16 no Rio de Janeiro, Carol Solberg e Rebecca voltam às areias da Praia de Copacabana para a disputa de outro campeonato. Desta vez, as brasileiras participam da oitava etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, que acontece entre os dias 1º e 5 de outubro.

Após a final do Elite 16, no último domingo (28), Rebecca falou ao Lance! sobre as expectativas para o torneio.

— A gente tem que descansar, mas também focar do mesmo jeito, além de absorver a energia da torcida e dos familiares. Toda a comissão técnica vai estar aqui (em Copacabana) de novo. A gente quer jogar até domingo no Brasileiro, um campeonato super importante. Não estamos jogando todas as etapas, mas, nas que vamos, tentamos focar em jogar até o último dia — afirmou Rebecca.

Desafio mental

Ao avaliar a dificuldade do Brasileiro, Rebecca pontuou que não é um torneio fácil e que a parte mental terá grande importância.

— Brasileiro também é difícil. Se a gente sabe que tem equipes brasileiras no Mundial, imagina como é (difícil) no circuito nacional. Não tem mais jogo fácil, é físico, é mental. Acho que quem aguentar mentalmente é mais forte, em relação a qualquer campeonato e a qualquer jogo — avaliou a atleta.

Carol e Rebecca no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Formato de disputa do Brasileiro

Cada etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia é dividida nas categorias Top e Aberto. O Top acontece de sexta a domingo e reúne 16 duplas: as 13 melhores colocadas no ranking brasileiro, os campeões do Aberto na etapa anterior e duas duplas que entram por convite.

Já o Aberto, importante para a soma de pontos no ranking, começa quinta e vai até sábado. A disputa conta com 16 equipes no torneio principal: as seis melhores colocadas no ranking depois da definição do Top 16, duas duplas convidadas e oito duplas classificadas após passar pelo qualifying.