Mari do Vôlei revela motivo do corte de Londres 2012: 'Injusta a forma que foi'

Em entrevista ao podcast "Basticast", Mari, ponteira campeã olímpica em Pequim 2008 com a Seleção Brasileira feminina de vôlei, fez uma revelação sobre o motivo de seu corte às vésperas dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Na edição, o Brasil também terminou a campanha com a medalha de ouro.

A ex-jogadora afirmou que o corte veio após a recusa da jogadora a uma proposta do Fenerbahçe, que, assim como a Seleção, era treinado pelo José Roberto Guimarães. Segunda ela, a decisão por seguir no Rexona/Unilever, projeto que atualmente é o Sesc RJ Flamengo, veio após um longo período de reflexão. O comandante do time, como é até hoje, era Bernardo Rezende - o Bernardinho.

— O Bernardinho falou assim: "Eu acho justo você ficar mais um ano aqui, e jogar o ano inteiro.". Até porque eu recebi o ano inteiro. Eu falei que achava justo também. Nessa mesma época, o Zé (Roberto) estava indo para o Fenerbahçe, aí ele falou: "Eu quero que você vá para o Fenerbahçe, porque eu quero te treinar, ano que vem já é Olimpíada.". Aí eu fiquei assim: 'E agora, o que eu farei da minha vida?' Fiquei nesse impasse.

Mari estava na conquista em Pequim-2008 (Foto: Reprodução/Instagram)

A decisão de Mari e a reação de Zé Roberto

Mari disse que considerava as duas visões justas e compreensíveis, mas acabou por decidir ficar mais um ano no Rio de Janeiro, atuando pelo Rexona. E, segundo ela, "o Zé não gostou disso". A ex-jogadora contou como foi a ligação de Zé Roberto para ela após a decisão.

— Eu lembro que estava na Croácia de moto, estava com uma amiga minha na garupa, a Danizinha que é prova disso. Parei a moto para atender e era o Zé. Quando acabou a conversa, ele falou assim: "Se você vai ter as suas preferências, na Seleção, eu vou ter as minhas também" — contou Mari.

Após isso, o contato entre Mari e Zé na Seleção, de acordo com ela, foi ficando cada vez mais frio.

— Ele poderia ter feito isso, mas não dessa forma. Ele também não tem o melhor relacionamento do mundo com o Bernardo, então o Zé Roberto realmente não gostou que eu escolhi ficar com o Bernardo. Mas foi uma questão minha pessoal que ele não entendeu, e levou para o lado pessoal também.

Zé Roberto Guimarães (Foto: VNL)

O dia do corte

O motivo do corte da Seleção foi "falta de confiança", segundo revelado por Mari. No entanto, ela contou que conversou com Zé após o episódio, e os dois se resolveram.

— No dia do corte, eu estava voltando da lavanderia. Ele me chamou e falou: "Então, temos um problema, vamos ter que nos separar, porque eu não confio em você." Aí eu falei: 'Tá bom, vou pegar minhas coisas, posso ir embora?'. Ele respondeu que podia e foi assim. Curto, grosso, rápido.

— Eu achei que foi muito injusta a forma que foi. O Zé poderia ter decidido que eu não fosse para a Olimpíada, não era esse o problema, mas como foi o corte. Eu nunca falei, mas chegou o momento que dá para falar, até porque eu já conversei com ele depois, a gente se encontrou, tá tudo perdoado, mas naquele momento ali, ele errou muito feio comigo — completou a ex-jogadora.