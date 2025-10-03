A rivalidade em clássicos entre Flamengo e Fluminense não se restringe apenas ao futebol. O Campeonato Carioca de vôlei feminino promete pegar fogo nesta sexta-feira (3), às 20h (de Brasília), em um duelo válido pela segunda rodada do Estadual, no ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Após a derrota para o Tijuca na estreia, o Tricolor carioca vai em busca da primeira vitória na competição. As rubro-negras, comandadas por Bernardinho, superou com facilidade o Tijuca. O clássico pode definir a final do estadual.

O campeonato serve como preparação para a Superliga e é disputado em dois turnos, com as três equipes se enfrentando duas vezes na fase classificatória. Os dois primeiros colocados disputam a final em jogo único, marcado para o dia 13 de outubro (segunda-feira).

Técnico Bernardinho inicia mais uma temporada no comado do Sesc RJ Flamengo (Foto Reprodução X)

Veja todos dos jogos de vôlei do final de semana

Sexta-feira (3)

Gerdau Minas x Batavo Mackenzie - 18h (de Brasília) - Mineiro feminino - Canal O Tempo (Youtube) e Rede Minas

Praia Clube x Brasília - 20h30 (de Brasília) - Mineiro feminino - Canal O Tempo (Youtube)

Sesi Bauru x Renasce Sorocaba - 19h (de Brasília) - Semifinal Paulista feminino - Sportv

Osasco x Barueri - 21h30 (de Brasília) - Semifinal Paulista feminino - Sportv

Campinas Renata x Suzano - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Ge

Mogi x Sesi Vôlei - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Redesa TV (Youtube)

Climed Atibaia x São José - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Redesa TV (Youtube)

Sesc Flamengo x Fluminense - 20h (de Brasília) - Carioca feminino - FlaTV (Youtube)

Sábado (4)

Sada Cruzeiro x Itambé Minas - 19h30 (de Brasília) - Mineiro masculino - Rede Minas e canal O Tempo (Youtube)

JF Vôlei x Montes Carlos - 20h (de Brasília) - Mineiro masculino - sem transmissão

Batavo Mackenzie x Brasília - 15h (de Brasília) - Mineiro feminino - canal O Tempo (Youtube)

Gerdau Minas x Praia Clube - 17h30 (de Brasília) - Mineiro feminino - canal O Tempo (Youtube)

Domingo (5)

Fluminense x Tijuca Tênis Clube - 19h30 (de Brasília) - Carioca feminino - sem transmissão confirmada

