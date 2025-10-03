menu hamburguer
Onde Assistir

Clássico entre Flamengo e Fluminense no Carioca de vôlei feminino: horário e onde assistir

O confrotno terá transmissão da Flamengo TV no YouTube

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
13:38
Técnico Bernardinho inicia mais uma temporada no comado do Sesc RJ Flamengo (Foto Reprodução X)
imagem cameraTécnico Bernardinho inicia mais uma temporada no comado do Sesc RJ Flamengo (Foto Reprodução X)
A rivalidade em clássicos entre Flamengo e Fluminense não se restringe apenas ao futebol. O Campeonato Carioca de vôlei feminino promete pegar fogo nesta sexta-feira (3), às 20h (de Brasília), em um duelo válido pela segunda rodada do Estadual, no ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Após a derrota para o Tijuca na estreia, o Tricolor carioca vai em busca da primeira vitória na competição. As rubro-negras, comandadas por Bernardinho, superou com facilidade o Tijuca. O clássico pode definir a final do estadual.

O campeonato serve como preparação para a Superliga e é disputado em dois turnos, com as três equipes se enfrentando duas vezes na fase classificatória. Os dois primeiros colocados disputam a final em jogo único, marcado para o dia 13 de outubro (segunda-feira). 

Técnico Bernardinho inicia mais uma temporada no comado do Sesc RJ Flamengo (Foto Reprodução X)
Técnico Bernardinho inicia mais uma temporada no comado do Sesc RJ Flamengo (Foto Reprodução X)

Veja todos dos jogos de vôlei do final de semana

Sexta-feira (3)

  • Gerdau Minas x Batavo Mackenzie - 18h (de Brasília) - Mineiro feminino - Canal O Tempo (Youtube) e Rede Minas
  • Praia Clube x Brasília - 20h30 (de Brasília) - Mineiro feminino - Canal O Tempo (Youtube)
  • Sesi Bauru x Renasce Sorocaba - 19h (de Brasília) - Semifinal Paulista feminino - Sportv
  • Osasco x Barueri - 21h30 (de Brasília) - Semifinal Paulista feminino - Sportv
  • Campinas Renata x Suzano - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Ge
  • Mogi x Sesi Vôlei - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Redesa TV (Youtube)
  • Climed Atibaia x São José - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Redesa TV (Youtube)
  • Sesc Flamengo x Fluminense - 20h (de Brasília) - Carioca feminino - FlaTV (Youtube)

Sábado (4)

  • Sada Cruzeiro x Itambé Minas - 19h30 (de Brasília) - Mineiro masculino - Rede Minas e canal O Tempo (Youtube)
  • JF Vôlei x Montes Carlos - 20h (de Brasília) - Mineiro masculino - sem transmissão
  • Batavo Mackenzie x Brasília - 15h (de Brasília) - Mineiro feminino - canal O Tempo (Youtube)
  • Gerdau Minas x Praia Clube - 17h30 (de Brasília) - Mineiro feminino - canal O Tempo (Youtube)

Domingo (5)

  • Fluminense x Tijuca Tênis Clube - 19h30 (de Brasília) - Carioca feminino - sem transmissão confirmada

