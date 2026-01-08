Após vitória na Superliga B, Jaqueline faz desabafo em tom enigmático

Jaqueline surpreendeu o mundo do vôlei ao voltar à ação no ano passado, aos 41 anos, para atuar pelo Pinheiros na Superliga B. No entanto, nesta quinta-feira (8), a bicampeã olímpica fez uma publicação enigmática nas redes sociais, expressando indecisões e incertezas na carreira.

O post veio após a vitória do Pinheiros sobre o Londrina por 3 sets a 0, no primeiro jogo da atleta em 2026. Nele, Jaque, que vem atuando como líbero, refletiu sobre o significado do triunfo para além dos três pontos na Superliga B e falou sobre a sensação de voltar às quadras quatro anos afastada.

"Ontem foi uma vitória importante. A primeira do ano. Uma daquelas que não se mede apenas no placar, mas no que acontece por dentro do meu. Deus tem me dado a honra de voltar a fazer o que eu amo, de sentir novamente emoções que um dia fizeram parte da minha rotina, da minha identidade, da minha história.

Estar ali, viver isso outra vez, não é algo comum. É presente, é graça, é aprendizado. Ao mesmo tempo que o coração agradece, ele também questiona. Até quando? De que forma? Em qual ritmo?"

Jaqueline atuou como líbero na estreia pelo Pinheiros (Foto: Fernanda Georges/ECP)

Na sequência, Jaque refletiu sobre os ciclos de sua carreira e foi enigmática ao falar sobre continuar ou não em ação.

"Os ciclos nem sempre avisam quando estão começando… e muito menos quando podem estar se transformando. Às vezes eles apenas nos convidam a viver com mais consciência, mais entrega, mais verdade.

Não sei se isso é continuação ou preparação. Não sei se é permanência ou transição. Só sei que estou vivendo cada dia como se fosse único, honrando cada oportunidade, cada treino, cada jogo, cada emoção sentida.

Se for para seguir, sigo com fé. Se for para encerrar, que seja com paz no coração e gratidão por tudo que foi vivido."

A volta de Jaque ao vôlei

Jaqueline estava sem clube desde 2023, quando tinha acertado com o Campinas mas o projeto teve problemas financeiros e acabou cancelado. A última temporada completa que a ponteira fez foi por Osasco, em 2021.

Além das duas medalhas de ouro nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012, a ponteira participou da conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos 2011, em Guadalajara, das cinco medalhas de ouro em Grand Prix e das duas pratas nos campeonatos mundiais de 2006 e 2010.

