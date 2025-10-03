Campeonato Paulista, Mineiro e Carioca de vôlei: veja os jogos do fim de semana
Este fim de semana será repleto de jogos dos campeonatos estaduais para os fãs de vôlei. As finalistas do Paulista feminino serão definidas, enquanto o Mineiro e o Carioca trazem clássicos importantes para a rodada. Confira as datas, horários e onde assistir às partidas!
Sexta-feira (3)
- Gerdau Minas x Batavo Mackenzie - 18h (de Brasília) - Mineiro feminino - Canal O Tempo (Youtube) e Rede Minas
- Praia Clube x Brasília - 20h30 (de Brasília) - Mineiro feminino - Canal O Tempo (Youtube)
- Sesi Bauru x Renasce Sorocaba - 19h (de Brasília) - Semifinal Paulista feminino - Sportv
- Osasco x Barueri - 21h30 (de Brasília) - Semifinal Paulista feminino - Sportv
- Campinas Renata x Suzano - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Ge
- Mogi x Sesi Vôlei - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Redesa TV (Youtube)
- Climed Atibaia x São José - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Redesa TV (Youtube)
- Sesc Flamengo x Fluminense - 20h (de Brasília) - Carioca feminino - FlaTV (Youtube)
Sábado (4)
- Sada Cruzeiro x Itambé Minas - 19h30 (de Brasília) - Mineiro masculino - Rede Minas e canal O Tempo (Youtube)
- JF Vôlei x Montes Carlos - 20h (de Brasília) - Mineiro masculino - sem transmissão
- Batavo Mackenzie x Brasília - 15h (de Brasília) - Mineiro feminino - canal O Tempo (Youtube)
- Gerdau Minas x Praia Clube - 17h30 (de Brasília) - Mineiro feminino - canal O Tempo (Youtube)
Domingo (5)
- Fluminense x Tijuca Tênis Clube - 19h30 (de Brasília) - Carioca feminino - sem transmissão confirmada
Superliga traz novidades
A Superliga 2025/26 terá novidades. Entre os principais destaques está a mudança na logo da Superliga masculina e feminina. O movimento de atualização das identidades visuais de todas as competições da confederação já havia sido anunciada no fim de agosto, período que a entidade completou 71 anos de fundação. De acordo com a CBV, o objetivo da mudança é modernizar e alinhar a comunicação visual às tendências atuais.
Além disso, a GE TV assinou acordo com a principal liga de clubes de vôlei do país para transmitir jogos no Youtube, de maneira gratuita. A Globo manterá as transmissões das Superliga masculina e feminina no Sportv, na televisão a cabo, mas adiciona ao seu cardápio o novo canal digital da emissora.
