Mais Esportes

Campeonato Paulista, Mineiro e Carioca de vôlei: veja os jogos do fim de semana

Veja onde assistir os jogos

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
11:39
Divulgação Osasco
Divulgação Osasco
Este fim de semana será repleto de jogos dos campeonatos estaduais para os fãs de vôlei. As finalistas do Paulista feminino serão definidas, enquanto o Mineiro e o Carioca trazem clássicos importantes para a rodada. Confira as datas, horários e onde assistir às partidas!

Sexta-feira (3)

  • Gerdau Minas x Batavo Mackenzie - 18h (de Brasília) - Mineiro feminino - Canal O Tempo (Youtube) e Rede Minas
  • Praia Clube x Brasília - 20h30 (de Brasília) - Mineiro feminino - Canal O Tempo (Youtube)
  • Sesi Bauru x Renasce Sorocaba - 19h (de Brasília) - Semifinal Paulista feminino - Sportv
  • Osasco x Barueri - 21h30 (de Brasília) - Semifinal Paulista feminino - Sportv
  • Campinas Renata x Suzano - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Ge
  • Mogi x Sesi Vôlei - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Redesa TV (Youtube)
  • Climed Atibaia x São José - 19h30 (de Brasília) - Paulista masculino - Redesa TV (Youtube)
  • Sesc Flamengo x Fluminense - 20h (de Brasília) - Carioca feminino - FlaTV (Youtube)

Sábado (4)

  • Sada Cruzeiro x Itambé Minas - 19h30 (de Brasília) - Mineiro masculino - Rede Minas e canal O Tempo (Youtube)
  • JF Vôlei x Montes Carlos - 20h (de Brasília) - Mineiro masculino - sem transmissão
  • Batavo Mackenzie x Brasília - 15h (de Brasília) - Mineiro feminino - canal O Tempo (Youtube)
  • Gerdau Minas x Praia Clube - 17h30 (de Brasília) - Mineiro feminino - canal O Tempo (Youtube)

Domingo (5)

  • Fluminense x Tijuca Tênis Clube - 19h30 (de Brasília) - Carioca feminino - sem transmissão confirmada

osasco-minas-superliga-feminina-vôlei
Gerdau Minas x Osasco - Semifinal Superliga Feminina Jogo 3 24/25. Créditos: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Superliga traz novidades

A Superliga 2025/26 terá novidades. Entre os principais destaques está a mudança na logo da Superliga masculina e feminina. O movimento de atualização das identidades visuais de todas as competições da confederação já havia sido anunciada no fim de agosto, período que a entidade completou 71 anos de fundação. De acordo com a CBV, o objetivo da mudança é modernizar e alinhar a comunicação visual às tendências atuais. 

Além disso, a GE TV assinou acordo com a principal liga de clubes de vôlei do país para transmitir jogos no Youtube, de maneira gratuita. A Globo manterá as transmissões das Superliga masculina e feminina no Sportv, na televisão a cabo, mas adiciona ao seu cardápio o novo canal digital da emissora.

