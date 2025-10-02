Atleta proibido de disputar Paris 2024 se aposenta da Seleção Italiana de Vôlei

Autor do ponto do título da Itália no Mundial de Vôlei 2025, Simone Anzani anunciou sua aposentadoria da seleção nacional, aos 33 anos. A despedida foi feita no jantar após a final do campeonato, em Manila, capital das Filipinas. Em sua vida, o central sofreu com problemas cardíacos e ficou perto de ser indicado a encerrar a carreira precocemente.

A Itália se consagrou bicampeã consecutiva do Mundial de Vôlei após vencer a Bulgária por 3 sets a 1, com as parciais de 25/21, 25/17, 17/25 e 25/10. Na reunião de comemoração do título, Anzani leu um discurso de despedida.

— Quero agradecer a cada um de vocês. Todos vocês sabem que passei dois anos difíceis, porque eu não sabia se poderia estar novamente com vocês, se ainda poderia fazer o que amo: jogar vôlei. Sabem que o meu maior objetivo era participar da Olimpíada e agora, depois deste Mundial, chegou o momento de parar com esta camisa, porque eu devo isso à minha família e a todas as pessoas que se sacrificaram por mim. Devo isso às minhas filhas, que tantas vezes ficaram sem o pai — declarou o atleta.

Logo após a vitória na final, mesmo emocionado com o adeus à seleção, Anzani fez questão de consolar o búlgaro Kolev. Veja o vídeo abaixo:

Anzani ainda mostrou gratidão aos atletas com os quais dividiu o dia a dia na Seleção.

— Esta é uma medalha no meu pescoço, mas minha maior medalha são vocês, companheiros de equipe — afirmou o central.

De fora de Paris 2024

Simone Anzani foi diagnosticado com um problema cardíaco em 2023. Desde então, sofreu com consequências da condição.

Às vésperas de Paris 2024, o atleta realizou novos exames e foi informado pelos médicos de que não seria liberado para a disputa das Olimpíadas. Na ocasião, havia chances de o central precisar encerrar a carreira.

No entanto, em setembro de 2024, logo após os Jogos Olímpicos, Anzani recebeu a permissão do Comitê Olímpico Italiano para retornar às quadras.

Anzani pela Seleção Italiana (Foto: Reprodução)

Anzani no Mundial de Vôlei 2025

Com a proibição de participar de Paris 2024, Anzani viu seu sonho de disputar uma edição de Olimpíadas se afastar. No entanto, convocado para o Mundial de 2025, foi capaz de viver dias de glória com a seleção nacional.

O central só conquistou a vaga de titular na final do campeonato, após entrar bem na semi contra a Polônia. Com isso, Anzani foi o herói do título, marcando o ponto do título da Itália, que se consagrou bicampeã mundial. No total, a equipe italiana saiu vencedora em cinco ocasiões.

Itália foi campeã do Mundial de Vôlei 2025 (Foto: Volleyball World)

Trajetória na Seleção Italiana

Anzani foi convocado pela primeira vez para a Seleção Italiana adulta em 2012, com 20 anos. Desde então, o jogador foi ouro no Campeonato Europeu de 2021 e nos Mundiais de 2022 e 2025. As pratas vieram na Copa do Mundo de 2015 e na Liga das Nações deste ano. Em 2015, o atleta foi bronze no Campeonato Europeu.

Agora, aos 33 anos, Anzani pertence ao Modena, da Itália, desde a temporada 2024/25.