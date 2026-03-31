AO VIVO: Siga Sesc Flamengo x Mackenzie nas quartas da Superliga

Nesta terça-feira (31), a partir das 18h30 (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Mackenzie se enfrentam em jogo que abre a série de melhor de três entre as equipes, nas quartas de final da Superliga Feminina. O confronto acontece no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG). ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento

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Acompanhe a partida

1º SET

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Mackenzie 0 8 0 0 Sesc RJ Flamengo 0 14 0 0

O Rubro-Negro amplia, em passagem de Karina pelo saque - 12 a 6

Sesc Flamengo abre três de vantagem - 9 a 6

Rally de mais de 20 segundos logo no primeiro ponto do jogo

Começa o jogo!

Escalação do Sesc RJ Flamengo: Giovana (levantadora); Tainara (oposta); Simone Lee e Karina (opostas); Kirov e Lorena (centrais); Laís (líbero)

Escalação do Mackenzie: Kenya (levantadora); Arianne (oposta); Carla e Gabiru (ponteiras); Saraelen e Lia Rosa (centrais); Kika (líbero)

Pré-jogo: Jogadoras fazem trabalho de aquecimento

Pré-jogo: Momento do Hino Nacional no Ginásio do Mackenzie

Sesc RJ Flamengo e Mackenzie se enfrentaram na última rodada da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)

O Rubro-Negro se classificou à fase de playoffs da Superliga como líder da tabela, com 55 pontos, um a frente do segundo colocado Minas. Já o Mackenzie passou na oitava colocação e volta ao mata-mata da competição depois de 14 anos. Assim, o Sesc Flamengo teve a opção de escolher quais jogos da série mandar. Com isso, a segunda partida e, caso necessário, a terceira serão realizadas com mando do time carioca.

Neste temporada, Sesc Flamengo e Mackenzie se enfrentaram em duas oportunidades - no turno e no returno da Superliga. Em ambas, o Rubro-Negro se deu melhor. A equipe ganhou o primeiro duelo por 3 sets a 1 e o segundo, já na última rodada da fase classificatória da competição, por 3 a 0.

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Datas e horários de Sesc Flamengo x Mackenzie nas quartas de final da Superliga Feminina 25/26

Mackenzie x Sesc RJ Flamengo | Terça-feira (31/03), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG)

Sesc RJ Flamengo x Mackenzie | Sexta-feira (03/04), às 18h30 (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

Sesc RJ Flamengo x Mackenzie* | Quarta-feira (08/04), às 18h30 (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

*Se necessário

Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 3 de maio, às 10h (de Brasília).

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