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AO VIVO: Siga Sesc Flamengo x Mackenzie nas quartas da Superliga

Confronto abre a série de melhor de três entre as equipes, nas quartas de final

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/03/2026
18:10
Atualizado há 0 minutos
Sesc RJ Flamengo e Mackenzie voltarão a se enfrentar nas quartas de final da Superliga Feminina (Foto: Julliana Nascimento / CRF)
imagem cameraSesc RJ Flamengo e Mackenzie voltam a se enfrentar nas quartas de final da Superliga Feminina (Foto: Julliana Nascimento / CRF)
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Nesta terça-feira (31), a partir das 18h30 (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Mackenzie se enfrentam em jogo que abre a série de melhor de três entre as equipes, nas quartas de final da Superliga Feminina. O confronto acontece no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG). ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento

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Acompanhe a partida

1º SET

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Mackenzie

0

8

0

0

Sesc RJ Flamengo

0

14

0

0

  • O Rubro-Negro amplia, em passagem de Karina pelo saque - 12 a 6
  • Sesc Flamengo abre três de vantagem - 9 a 6
  • Rally de mais de 20 segundos logo no primeiro ponto do jogo
  • Começa o jogo!
  • Escalação do Sesc RJ Flamengo: Giovana (levantadora); Tainara (oposta); Simone Lee e Karina (opostas); Kirov e Lorena (centrais); Laís (líbero)
  • Escalação do Mackenzie: Kenya (levantadora); Arianne (oposta); Carla e Gabiru (ponteiras); Saraelen e Lia Rosa (centrais); Kika (líbero)
  • Pré-jogo: Jogadoras fazem trabalho de aquecimento
  • Pré-jogo: Momento do Hino Nacional no Ginásio do Mackenzie
Sesc RJ Flamengo e Mackenzie se enfrentaram no returno da Superliga Feminina (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)
Sesc RJ Flamengo e Mackenzie se enfrentaram na última rodada da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)

O Rubro-Negro se classificou à fase de playoffs da Superliga como líder da tabela, com 55 pontos, um a frente do segundo colocado Minas. Já o Mackenzie passou na oitava colocação e volta ao mata-mata da competição depois de 14 anos. Assim, o Sesc Flamengo teve a opção de escolher quais jogos da série mandar. Com isso, a segunda partida e, caso necessário, a terceira serão realizadas com mando do time carioca.

Neste temporada, Sesc Flamengo e Mackenzie se enfrentaram em duas oportunidades - no turno e no returno da Superliga. Em ambas, o Rubro-Negro se deu melhor. A equipe ganhou o primeiro duelo por 3 sets a 1 e o segundo, já na última rodada da fase classificatória da competição, por 3 a 0.

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Datas e horários de Sesc Flamengo x Mackenzie nas quartas de final da Superliga Feminina 25/26

  • Mackenzie x Sesc RJ Flamengo | Terça-feira (31/03), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG)
  • Sesc RJ Flamengo x Mackenzie | Sexta-feira (03/04), às 18h30 (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Sesc RJ Flamengo x Mackenzie* | Quarta-feira (08/04), às 18h30 (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

*Se necessário

Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 3 de maio, às 10h (de Brasília).

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