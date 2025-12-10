Veja os lances de Praia Clube x Orlando no Mundial de Clubes feminino de Vôlei
A partida válida pelo segundo jogo da fase classificatória do Mundial de Clubes
O Praia Clube enfrenta o Orlando Valkyries pela primeira fase no Grupo B do Mundial de Clubes Feminino de vôlei. Nesta quarta-feira (10), a partida está agendada para às 10h (de Brasília) na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo.
ATUALIZAÇÃO: BRA 0 X 0 EUA
Acompanhe o jogo
Pré-jogo: Nas arquibancadas, os fãs ocupam seus lugares para o Mundial de vôlei
Pré-jogo: Elenco do Orlando entrou para aquecimento
Pré-jogo: Elenco do Praia Clube entrou para aquecimento
Como foi a estreia no Mundial de vôlei?
A equipe mineira começou a competição com vitória sobre o Zamalek, do Egito, por 3 sets a 0 (parciais: 25/11, 25/17 e 25/15), na manhã desta terça-feira (9). O grande destaque da partida foi a central Milka, que anotou 13 pontos, sendo 12 de ataque e um de bloqueio. Do outro lado da rede, a oposta Tokka foi a maior pontuadora, com nove pontos.
O Orlando, por sua vez, enfrentou o Conegliano, da Itália, na primeira rodada e perdeu por 3 sets a 0 (parciais: 25/13, 25/14 e 25/19). A ponteira brasileira Gabi Guimarães foi a estrela da partida e anotou dez pontos, sendo dois de saque
