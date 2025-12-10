menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Veja os lances de Praia Clube x Orlando no Mundial de Clubes feminino de Vôlei

A partida válida pelo segundo jogo da fase classificatória do Mundial de Clubes

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/12/2025
09:27
Praia Clube vence Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Divulgação/ Praia Clube Uberlândia)
imagem cameraPraia Clube em vitória na Superliga Feminina (Foto: Divulgação/ Praia Clube Uberlândia)
Praia Clube enfrenta o Orlando Valkyries pela primeira fase no Grupo B do Mundial de Clubes Feminino de vôlei. Nesta quarta-feira (10), a partida está agendada para às 10h (de Brasília) na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo.
ATUALIZAÇÃO: BRA 0 X 0 EUA

Acompanhe o jogo

Pré-jogo: Nas arquibancadas, os fãs ocupam seus lugares para o Mundial de vôlei

Pré-jogo: Elenco do Orlando entrou para aquecimento

Pré-jogo: Elenco do Praia Clube entrou para aquecimento

Como foi a estreia no Mundial de vôlei?

A equipe mineira começou a competição com vitória sobre o Zamalek, do Egito, por 3 sets a 0 (parciais: 25/11, 25/17 e 25/15), na manhã desta terça-feira (9). O grande destaque da partida foi a central Milka, que anotou 13 pontos, sendo 12 de ataque e um de bloqueio. Do outro lado da rede, a oposta Tokka foi a maior pontuadora, com nove pontos.

Orlando, por sua vez, enfrentou o Conegliano, da Itália, na primeira rodada e perdeu por 3 sets a 0 (parciais: 25/13, 25/14 e 25/19). A ponteira brasileira Gabi Guimarães foi a estrela da partida e anotou dez pontos, sendo dois de saque

➡️ Gabi Guimarães exalta carinho da torcida e projeta duelo contra o Praia Clube

Praia Clube durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)
Praia Clube durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

circulo com pontos dentroTudo sobre

