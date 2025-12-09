Gabi Guimarães exalta carinho da torcida e projeta duelo contra o Praia Clube

A ponteira do Conegliano, Gabi Guimarães, comentou sobre a atmosfera na Arena Mercado Livre Pacaembu durante a partida de estreia no Mundial de Clubes nesta terça (7). A brasileira ainda detalhou a adaptação de suas companheiras, incluindo a sueca Isabella Haak, ao clima de São Paulo.

Gabi admitiu o status de favorita de Conegliano, mas ressaltou que a prioridade é evoluir a cada partida contra diferentes estilos de jogo.

— É isso, o importante é a gente crescer em cada partida. A gente vai jogar contra diversas escolas, diversos estilos de voleibol aqui, e isso vai ser importante para o nosso conhecimento dentro do campeonato. Além de jogar em casa, né? O carinho do público... Estou muito, muito feliz, porque a galera no Brasil gosta muito de vôlei, gosta muito do voleibol feminino — celebrou Gabi.

Gabi, que atua como guia turística para suas companheiras, detalhou o carinho que a sueca Isabella Haak tem recebido no Brasil.

— Eu já avisei as meninas e falei: "Gente, vocês são estrelas aqui". A Bela, principalmente, porque é uma [jogadora] que não teve a oportunidade de jogar pela sua seleção. Elas estão muito felizes de receber todo esse carinho, recebendo diversos presentes no hotel, fãs que vão até lá para dar apoio. Elas estão amando vivenciar tudo isso aqui no Brasil - disse.

Haak confirmou o status de "brasileira" e falou sobre sua relação com a ponteira.

— Foi muito legal jogar aqui em frente aos fãs brasileiros. Eu já recebi duas camisas brasileiras, então eu estou realmente brasileira agora. Nós já provamos açaí, tapioca, muitas coisas de comida que eu gosto, que a Gabi me mostrou. Ela é minha melhor amiga e está sendo muito bom - disse a sueca.

Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

Jogo contra o Praia Clube

O Conegliano encara o Praia Clube nesta quinta (11), equipe da cidade natal de Gabi, que confessou estar ansiosa, mas alertou suas companheiras sobre o comportamento da torcida.

— Eu estou bem ansiosa, na verdade. A gente não é a primeira vez que joga contra o Praia numa competição desse tamanho. A gente sabe da qualidade da equipe, o elenco que eles montaram, principalmente esse ano. Vai ser um jogo muito difícil - comentou.

— Já avisei as meninas: 'Talvez o primeiro ou o segundo jogo a torcida esteja do nosso lado, mas, provavelmente, vão ter uma torcida maior contra nesse jogo contra o Praia'. Vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade da escola brasileira - completou Gabi.