Nesta terça-feira (9), em jogo atrasado da segunda rodada da Superliga Feminina, o Sesc RJ Flamengo venceu o Fluminense por 3 sets a 0, nas parciais de 28/30, 21/25 e 21/25. O duelo aconteceu no Ginásio do Hebraica, casa do time de Laranjeiras. Com a vitória no clássico, o Rubro-Negro ultrapassa o Minas e assume a liderança da competição.

Simone Lee foi premiada com o Troféu VivaVôlei pela quarta vez em oito jogos disputados na Superliga. A ponteira também foi a maior pontuadora do confronto, com 26 acertos. Destes, 23 foram de ataque e três de bloqueio.

O Flamengo assume a ponta da tabela com 25 pontos e nenhum jogo perdido até aqui na competição. Já a derrota deixa o Fluminense na sexta posição, com 14 pontos conquistados após seis vitórias e três derrotas.

Como foi o jogo?

No início da partida, o Flamengo conseguiu abrir uma vantagem, mas que logo foi retirada pelo Tricolor. A equipe virou o placar no 7 a 6, em invasão de Giovana no levantamento. Após isso, o jogo foi marcado por rallys mais longos, e ficou acirrado até o fim. Na reta decisiva, o Fluminense abriu três pontos, no 22 a 19. Ariane explorou o bloqueio e deu o 24º ponto ao time da casa. No entanto, após análise do desafio, o set point mudou de lado, quando foi constatado que Fabíola tocou na rede. Os pontos finais foram dramáticos, e pareceram intermináveis. A parcial só teve fim no 30 a 28, favorável ao Flamengo, em bloqueio de Simone Lee na Ariane.

Mantendo o ritmo do fim do primeiro set, a segunda parcial foi acirrada do início ao fim. Os dois times eram eficientes no ataque e conseguiram encaixar uma boa organização de defesa. Com ace de Karina, o Flamengo abriu 20 a 18. Na sequência, Simone Lee encaixou um bloqueio simples, que forçou Marcão a parar o jogo. Na volta, Ariane interrompeu o ritmo rubro-negro com um ataque forte na diagonal. No 23 a 20 para o Flamengo, o jogo foi paralisado por conta de uma confusão instaurada na arquibancada. A partida ficou parada por cerca de dez minutos e, na volta, o Rubro-Negro fechou o set em 25 a 20, com Simone Lee usando o bloqueio.

Assim como os outros, a terceira parcial teve contornos acirrados, provando a magnitude do clássico carioca. No entanto, mais uma vez, o Flamengo foi eficiente no momento certo. O Rubro-Negro abriu no fim e, após ataque para fora da ponteira Valdez, venceu a parcial por 25 a 21, fechando a partida em 3 sets a 0.