Luizomar pede que Osasco 'desfrute' duelo contra estrelas no Mundial

Após vitória sobre o Alianza Lima na estreia do Mundial de Clubes de Vôlei, o Osasco agora mede forças com o italiano Scandicci, vice-campeão da Champions League e recheado de estrelas, incluindo a oposta Ekaterina Antropova e a levantadora Maja Ognjenović. Questionado sobre a estratégia para "barrar" os principais nomes da equipe, o técnico Luizomar de Moura preferiu uma abordagem diferente.

continua após a publicidade

➡️Tifanny exalta carinho da torcida antes do Mundial: 'sei que venci'

➡️Antropova deixa quadra cheia de presentes e projeta duelo contra brasileiras

— O que eu tenho falado pra minha equipe é importante enfrentar equipes desse calibre. Então, é desfrutar e aprender com várias campeãs olímpicas e mundiais. A gente vai aproveitar o momento - declarou.

O Mundial de Clubes é uma competição de tiro curto - são cinco jogos em cinco dias para os times que alcançarem as semifinais. Para o Osasco, o planejamento foi ainda mais complexo, já que a oportunidade de jogar o torneio veio de última hora, quando a cidade de São Paulo se ofereceu como anfitriã após a desistência da China.

continua após a publicidade

— A equipe jogou muito bem. No planejamento dessa temporada, não havia o Campeonato Mundial, então em dois meses a gente conseguiu fazer isso acontecer, com a paixão do voleibol de Osasco - finalizou.

A torcida osasquense compareceu em peso e cantou do início ao fim do jogo na Mercado Livre Arena Pacaembu, e empurrou a equipe na vitória por 3 a 0 sobre o time peruano. O duelo contra o Scandicci está marcado para esta quarta-feira (10), às 20h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Osasco estreou com vitória no Mundial de Clubes (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Veja todos os resultados do dia do Mundial de Clubes de Vôlei

Grupo A

Zhetysu (CAZ) 0 x 3 Scandicci (ITA)

Osasco 3 x 0 Alianza Lima (PER)

Grupo B

Praia Clube 3 x 0 Zamalek (EGY)

Conegliano (ITA) 3 x 0 Orlando Valkyries (EUA)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial