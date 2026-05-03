AO VIVO: siga Minas x Praia Clube pela final da Superliga Feminina
O Lance! acompanha em tempo real o clássico mineiro pela decisão do campeonato
O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), é palco do capítulo final da Superliga Feminina 2025/26. Gerdau Minas e Dentil Praia Clube se enfrentam em jogo único que define o campeão da principal competição da temporada de clubes do vôlei feminino brasileiro. ATUALIZAÇÃO: primeiro set em andamento.
|Times
|Placar do jogo
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Minas
0
6
0
0
Praia Clube
0
5
0
0
1º SET
- Adenízia bloqueia Hilary Johnson: 6 a 5
- Com cobertura de Khaletskaya e levantamento de Júlia Kudiess, Pri Daroti termina com o rali: 6 a 4
- Khaletsakaya, pela pipe, manda para fora: 4 a 4
- Michelle ataca na diagonal curta e não dá chances de defesa a Nyeme: 3 a 2
- Gabi Martins cai durante aterrisagem e assusta equipe do Praia, mas permanece em quadra
- Thaisa abre o marcador em ataque pelo meio: 1 a 0
- Bola em jogo no Ibirapuera! O primeiro saque é de Adenízia, do Praia Clube
Escalação do Minas: Nowicka (levantadora); Khaletskaya (oposta); Hilary Johnson e Pri Daroit (ponteiras); Júlia Kudiess e Thaisa (centrais); Nyeme (líbero)
Escalação do Praia Clube: Macris (levantadora); Morgahn Fingall (oposta); Payton Caffrey e Michelle Pavão (ponteiras); Adenízia e Gabi Martins (centrais); Natinha (líbero)
PRÉ-JOGO
- De olho! José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira, acompanha a final da Superliga Feminina no Ibirapuera e observa possíveis convocadas.
- Jogadoras estão perfiladas em quadra para a execução do Hino Nacional.
- A oposta Kisy, ex-Minas e atualmente no voleibol russo, acompanha a final da Superliga Feminina no Ibirapuera. Durante a passagem pelo clube da Rua da Bahia, ela foi bicampeã da Superliga e eleita duas vezes MVP do torneio.
- Olha eles aí! Totens dos finalistas da Superliga Masculina já estão posicionados do lado de fora do ginásio. No próximo domingo (10), Sada Cruzeiro e Campinas duelam pelo título.
- Domingo de céu nublado e previsão de chuva em São Paulo. Temperatura na capital paulista está na casa dos 17ºC.
- Faltam 30 minutos para a bola subir no Ibirapuera!
- Momento fofura! Líbero do Minas, Nyeme entra em quadra junto com a filha recém-nascida Antonella. Na temporada passada, a jogadora fez uma pausa na carreira para realizar o sonho de ser mãe.
- Atletas de Minas e Praia realizam alongamento na quadra.
- Outra jogadora que se despede do Minas após a final é a central Júlia Kudiess. A promissora central de 23 anos está de saída para o voleibol italiano depois de seis temporadas vestindo a camisa minastenista.
- Torcida do Minas repete homenagem do jogo 3 da semifinal e leva máscaras com o rosto de Pri Daroit para a decisão. A ponteira de 37 anos faz o último jogo pela equipe de Belo Horizonte neste domingo (3).
- Jogadoras entram em quadra para iniciar o aquecimento.
- Portões do Ginásio do Ibirapuera foram abertos no início da manhã deste domingo (3) para torcedores de Minas e Praia Clube. Os ingressos foram esgotados meses antes da final.
- É daqui a pouco! Minas e Praia Clube disputam neste domingo (3), às 10h (de Brasília), a grande final da Superliga Feminina. Fique por dentro de todas as informações e do clima no Ginásio do Ibirapuera neste pré-jogo!
Campanhas das equipes na Superliga Feminina 2025/26
Minas
- 2º lugar na fase classificatória com 54 pontos (18 vitórias e 4 derrotas)
- Nas quartas de final, eliminou o Maringá com uma vitória por 3 sets a 0 e outra por 3 a 2
- Na semifinal, superou o Osasco com duas vitórias, sendo uma por 3 sets a 0 e outra por 3 a 2, e uma derrota, por 3 a 1
Praia Clube
- 4º lugar na fase classificatória com 47 pontos (16 vitórias e 6 derrotas)
- Nas quartas de final, bateu o Sesi Bauru com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota por 3 sets a 2
- Na semifinal, derrotou o Sesc RJ Flamengo com duas vitórias, sendo uma por 3 sets a 0 e outra por 3 a 2, e uma derrota, por 3 a 2
Curiosidades e estatísticas
Minas
- Sofreu apenas duas derrotas em casa na Superliga, ambas para Osasco e pelo placar de 3 sets a 1: uma na 20ª rodada da fase classificatória e outra no jogo 1 da semifinal
- Maior pontuadora na Superliga: Hilary Johnson (5ª no ranking geral com 382 pontos)
Praia Clube
- Disputou todos os jogos possíveis nos playoffs da Superliga, indo para o terceiro e decisivo confronto tanto nas quartas de final, contra o Sesi Bauru, quanto na semifinal, diante do Sesc RJ Flamengo
- Maior pontuadora na Superliga: Payton Caffrey (7ª no ranking geral com 378 pontos)
Retrospecto do clássico "Pão de Queijo"
É a sexta vez que o clássico mineiro faz a final da Superliga nos últimos sete anos. O Minas foi campeão em quatro edições (2019, 2021, 2022 e 2024), enquanto o Praia conquistou o título uma vez sobre o rival (2023).
O retrospecto recente mostra uma dominância minastenista nos confrontos entre as equipes. O clube da Rua da Bahia venceu todos os cinco jogos realizados em 2025/26, sendo dois pela Superliga, um pelo Campeonato Mineiro, um pela semifinal da Copa Brasil e um pela Copa Brasília, torneio amistoso de preparação para a temporada.
Informações sobre a final da Superliga Feminina 2025/26
Gerdau Minas x Dentil Praia Clube - Final da Superliga Feminina 2025/26
📅 Data e horário: Domingo, 3 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV 2, GE TV (YouTube) e VBTV (streaming)
