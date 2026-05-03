AO VIVO: siga Minas x Praia Clube pela final da Superliga Feminina

O Lance! acompanha em tempo real o clássico mineiro pela decisão do campeonato

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/05/2026
08:55
Atualizado há 1 minutos
Nowicka levanta em Minas x Praia Clube pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino 2026 (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV)
imagem cameraNowicka levanta em Minas x Praia Clube pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino 2026 (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV)
O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), é palco do capítulo final da Superliga Feminina 2025/26. Gerdau Minas e Dentil Praia Clube se enfrentam em jogo único que define o campeão da principal competição da temporada de clubes do vôlei feminino brasileiro. ATUALIZAÇÃO: primeiro set em andamento.

Acompanhe a partida

TimesPlacar do jogo1º SET2º SET3º SET

Minas

0

6

0

0

Praia Clube

0

5

0

0

1º SET

  1. Adenízia bloqueia Hilary Johnson: 6 a 5
  2. Com cobertura de Khaletskaya e levantamento de Júlia Kudiess, Pri Daroti termina com o rali: 6 a 4
  3. Khaletsakaya, pela pipe, manda para fora: 4 a 4
  4. Michelle ataca na diagonal curta e não dá chances de defesa a Nyeme: 3 a 2
  5. Gabi Martins cai durante aterrisagem e assusta equipe do Praia, mas permanece em quadra
  6. Thaisa abre o marcador em ataque pelo meio: 1 a 0
  7. Bola em jogo no Ibirapuera! O primeiro saque é de Adenízia, do Praia Clube

Escalação do Minas: Nowicka (levantadora); Khaletskaya (oposta); Hilary Johnson e Pri Daroit (ponteiras); Júlia Kudiess e Thaisa (centrais); Nyeme (líbero)

Escalação do Praia Clube: Macris (levantadora); Morgahn Fingall (oposta); Payton Caffrey e Michelle Pavão (ponteiras); Adenízia e Gabi Martins (centrais); Natinha (líbero)

PRÉ-JOGO

  1. De olho! José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira, acompanha a final da Superliga Feminina no Ibirapuera e observa possíveis convocadas.
Técnico da seleção feminina, José Roberto Guimarães acompanha a final da Superliga no Ibirapuera (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  • Jogadoras estão perfiladas em quadra para a execução do Hino Nacional.
Jogadoras de Minas e Praia Clube perfiladas para o Hino Nacional (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  1. A oposta Kisy, ex-Minas e atualmente no voleibol russo, acompanha a final da Superliga Feminina no Ibirapuera. Durante a passagem pelo clube da Rua da Bahia, ela foi bicampeã da Superliga e eleita duas vezes MVP do torneio.
A oposta Kisy, ex-Minas, acompanha a final da Superliga no Ginásio do Ibirapuera
  • Olha eles aí! Totens dos finalistas da Superliga Masculina já estão posicionados do lado de fora do ginásio. No próximo domingo (10), Sada Cruzeiro e Campinas duelam pelo título.
Da esquerda para a direita: Adriano, do Campinas, Wallace e Douglas Souza, do Sada Cruzeiro (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  1. Domingo de céu nublado e previsão de chuva em São Paulo. Temperatura na capital paulista está na casa dos 17ºC.
  2. Faltam 30 minutos para a bola subir no Ibirapuera!
O Ginásio do Ibirapuera, prestes a receber a final da Superliga Feminina 2025/2026
  • Momento fofura! Líbero do Minas, Nyeme entra em quadra junto com a filha recém-nascida Antonella. Na temporada passada, a jogadora fez uma pausa na carreira para realizar o sonho de ser mãe.
Nyeme, líbero do Minas, entra em quadra com a filha Antonella nos braços
  • Atletas de Minas e Praia realizam alongamento na quadra.
Jogadoras de Praia Clube e Minas no aquecimento para a final da Superliga
  1. Outra jogadora que se despede do Minas após a final é a central Júlia Kudiess. A promissora central de 23 anos está de saída para o voleibol italiano depois de seis temporadas vestindo a camisa minastenista.
Torcida exibe bandeira em homenagem a Julia Kudiess, que se despede do Minas
  • Torcida do Minas repete homenagem do jogo 3 da semifinal e leva máscaras com o rosto de Pri Daroit para a decisão. A ponteira de 37 anos faz o último jogo pela equipe de Belo Horizonte neste domingo (3).
Máscaras com o rosto de Pri Daroit são distribuídas para a torcida do Minas no Ibirapuera
  • Jogadoras entram em quadra para iniciar o aquecimento.
  • Portões do Ginásio do Ibirapuera foram abertos no início da manhã deste domingo (3) para torcedores de Minas e Praia Clube. Os ingressos foram esgotados meses antes da final.
Portões do Ginásio do Ibirapuera foram abertos no início da manhã
  • É daqui a pouco! Minas e Praia Clube disputam neste domingo (3), às 10h (de Brasília), a grande final da Superliga Feminina. Fique por dentro de todas as informações e do clima no Ginásio do Ibirapuera neste pré-jogo!

Treino do Minas antes da final da Superliga Feminina (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
A líbero Natinha, durante treino do Praia Clube para a final da Superliga Feminina de Vôlei
Campanhas das equipes na Superliga Feminina 2025/26

Minas

  • 2º lugar na fase classificatória com 54 pontos (18 vitórias e 4 derrotas)
  • Nas quartas de final, eliminou o Maringá com uma vitória por 3 sets a 0 e outra por 3 a 2
  • Na semifinal, superou o Osasco com duas vitórias, sendo uma por 3 sets a 0 e outra por 3 a 2, e uma derrota, por 3 a 1

Praia Clube

  • 4º lugar na fase classificatória com 47 pontos (16 vitórias e 6 derrotas)
  • Nas quartas de final, bateu o Sesi Bauru com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota por 3 sets a 2
  • Na semifinal, derrotou o Sesc RJ Flamengo com duas vitórias, sendo uma por 3 sets a 0 e outra por 3 a 2, e uma derrota, por 3 a 2

Curiosidades e estatísticas

Minas

  • Sofreu apenas duas derrotas em casa na Superliga, ambas para Osasco e pelo placar de 3 sets a 1: uma na 20ª rodada da fase classificatória e outra no jogo 1 da semifinal
  • Maior pontuadora na Superliga: Hilary Johnson (5ª no ranking geral com 382 pontos)

Praia Clube

  • Disputou todos os jogos possíveis nos playoffs da Superliga, indo para o terceiro e decisivo confronto tanto nas quartas de final, contra o Sesi Bauru, quanto na semifinal, diante do Sesc RJ Flamengo
  • Maior pontuadora na Superliga: Payton Caffrey (7ª no ranking geral com 378 pontos)

Retrospecto do clássico "Pão de Queijo"

É a sexta vez que o clássico mineiro faz a final da Superliga nos últimos sete anos. O Minas foi campeão em quatro edições (2019, 2021, 2022 e 2024), enquanto o Praia conquistou o título uma vez sobre o rival (2023).

O retrospecto recente mostra uma dominância minastenista nos confrontos entre as equipes. O clube da Rua da Bahia venceu todos os cinco jogos realizados em 2025/26, sendo dois pela Superliga, um pelo Campeonato Mineiro, um pela semifinal da Copa Brasil e um pela Copa Brasília, torneio amistoso de preparação para a temporada.

Informações sobre a final da Superliga Feminina 2025/26

Gerdau Minas x Dentil Praia Clube - Final da Superliga Feminina 2025/26

📅 Data e horário: Domingo, 3 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV 2, GE TV (YouTube) e VBTV (streaming)

