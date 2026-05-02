Finalista da Superliga, Natinha celebra 'renascimento' e quer voltar à Seleção
Líbero do Praia Clube pedir dispensa na última temporada por desgaste físico e mental
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A final da Superliga representa a conclusão de uma temporada de "renascimento" para Natinha. Em alta, a líbero do Praia Clube destacou a evolução pessoal ao longo do ano e manifestou o desejo de retornar à Seleção Brasileira.
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Natinha chega à decisão deste domingo (3) como uma das cinco melhores passadoras da Superliga, com 66% de aproveitamento, e teve papel fundamental na evolução do Praia Clube durante os playoffs, especialmente na semifinal contra o Sesc Flamengo.
— Estou muito feliz, fiz um ano de reviver, me sinto no meu auge fisicamente e profissionalmente. A equipe cresceu em um momento muito importante da temporada, a semifinal que a gente fez nos deu ainda mais gás - contou.
O semblante leve de Natinha contrasta com o sentimento da líbero na temporada anterior, em que chegou a pedir dispensa da Seleção Brasileira para se recuperar de exaustão física e mental. Agora, porém, se sente revigorada e se coloca à disposição do técnico José Roberto Guimarães, que já fez as primeira convocações visando a VNL (Liga das Nações).
— Foi um momento muito delicado da minha vida. O que eu sempre tive na minha cabeça é que se eu não puder estar 100% em um lugar, é melhor eu não estar. Eu sabia que não ia render o que a Seleção precisava no momento, então decidi me resguardar e me reerguer primeiro. Nessa temporada, eu consegui mentalmente e fisicamente me recuperar, estar bem. Então, é uma possibilidade e é claro que eu quero estar na Seleção de novo - disse.
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Duelo de medalhistas olímpicas
Uma das atrações do clássico entre Praia Clube e Minas será o duelo de líberos. Assim como Natinha, Nyeme também viveu uma temporada de retomada, após tirar uma pausa para viver a maternidade. As duas foram companheiras de Seleção Brasileira na conquista do bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
— A gente se admira e dá força uma pra outra, uma vai botando a outra pra cima. Se uma sobe bola, a outra não pode deixar cair, e a gente vai se motivando durante o jogo, isso é muito bom - finalizou Natinha.
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