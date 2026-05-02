Competitividade, raça e vibração. Essas três palavras definem bem as centrais Adenizia e Thaisa, que estarão de lados opostos da rede na final da Superliga Feminina, neste domingo (3). Amigas desde a adolescência, as gigantes do vôlei serão as capitãs no clássico "pão de queijo" entre Praia Clube e Minas.

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As duas atuaram juntas pela seleção brasileira nas categorias de base, ascenderam à equipe adulta, e juntas conquistaram a medalha de ouro no Jogos Olímpicos de Londres 2012. Em clubes, foram companheiras no Osasco e conquistaram dois títulos em sete finais de Superliga.

Porém, se engana quem pensa que a boa relação fora das quadras ameniza as faíscas na rede. Quando são adversárias, especialmente em uma decisão, nenhuma das duas abre mão da atitude provocativa.

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— (Jogar contra Adenizia) É irritante, vou ser sincera. Ela é o amor da minha vida, mas irrita. Além de ela ser sanguínea, grita, corre... Não tem o que falar dela como jogadora, da diferença que ela faz dentro de quadra. Então, são duas coisas que pesam - contou Thaisa.

— Eu nem olho, porque já sei como ela é. Chata pra caramba. Thaisa provoca, briga, mas nós duas temos o mesmo pensamento, a gente quer ganhar. Se for competição de cuspe, a gente tá competindo - retrucou Adenizia.

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Fora de quadra, Thaisa e Adenizia têm amizade de longa data (Foto: Felipe Deslandes/ Minas Tênis Clube)

Desempate no clássico mineiro

A rivalidade entre Praia Clube e Minas é uma das mais acirradas do vôlei brasileiro, e as equipes vão para a sexta final de Superliga. Porém, nas finais entre Thaisa e Adenizia no clássico mineiro, o duelo está empatado, com uma vitória para cada uma.

O retrospecto da temporada, porém, favorece o Minas: o time de Belo Horizonte venceu as quatro partidas disputadas até então, cedendo apenas um set.

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