Mesmo aposentada, Carol Gattaz busca o 8º título da Superliga

Carol Gattaz, aos 44 anos, encerrou a carreira no vôlei profissional em março de 2026, devido à falta de evolução do joelho esquerdo após uma grave lesão. Por isso, a central medalhista olímpica deixou de ser relacionada para os jogos do Praia Clube a partir dos playoffs da Superliga. Mesmo assim, acompanha o elenco de perto e, neste domingo (3), contra o Minas, pode levantar o troféu da competição pela oitava e última vez.

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A central chegou ao time de Uberlândia na temporada 2024/25, depois de atuar por dez anos no Minas, onde fez história e conquistou a Superliga quatro vezes. Quando perguntada se imaginava que sua última final no vôlei fosse ser do lado de fora da quadra e justamente o clássico "pão de queijo", Gattaz se mostrou emocionada e falou sobre a relação com seu ex-time.

— Nunca imaginaria que meu fim de carreira seria assim. Óbvio que eu gostaria de estar jogando, ainda mais em uma final contra o Minas. De qualquer forma, vai ser um final de ciclo muito especial e importante para mim. O Praia hoje é meu time, mas o Minas é um clube que eu amo. Meu coração está no Praia, mas o Minas sempre vai ter também. Vai ser muito especial.

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Mesmo fora de ação, ela sente o que as companheiras passam dentro de quadra e tenta ajudá-las com sua experiência acumulada em 24 anos de carreira. Caso o Praia Clube vença a decisão neste domingo (3), será o terceiro título da história do time, após vencer em 2017/18 e 2022/23. O último foi contra o mesmo adversário desta temporada, quando Gattaz atuava nele.

Carol Gattaz em ação pelo Praia Clube (Foto; Flickr/Praia Clube)

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Títulos de Carol Gattaz na Superliga Feminina

Osasco - 2004/05

Rio de Janeiro - 2008/09 e 2010/11

Minas - 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2023/24

A aposentadoria

A central, medalhista olímpica em Tóquio 2020, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em março de 2025. Após cirurgia, Gattaz chegou a retomar os treinamentos em janeiro, mas ainda sem condições de salto. A previsão inicial indicava retorno entre novembro e dezembro de 2025, porém o processo foi interrompido após um edema ósseo na tíbia, que inviabilizou a recuperação completa.

Sem evolução na recuperação da lesão, a jogadora comunicou, em março deste ano, que decidiu encerrar sua carreira profissional no vôlei aos 44 anos. O último jogo de Gattaz foi no dia 24 daquele mês, contra o Tijuca, pela última partida da fase classificatória da Superliga Feminina.