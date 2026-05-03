Minas e Praia Clube na final da Superliga Feminina: horário e onde assistir

O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), será palco do capítulo final da Superliga Feminina 2025/26. Minas e Praia Clube se enfrentam neste domingo (3), a partir das 10h (de Brasília), em jogo único que define o campeão da principal competição da temporada de clubes do vôlei feminino brasileiro. A partida tem transmissão da TV Globo, do SporTV 2, da GE TV (YouTube) e da VBTV (serviço de streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol). O Lance! acompanha em tempo real.

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Segundo colocado na fase classificatória, o Minas chegou à decisão após eliminar Maringá e Osasco nos playoffs. Já o Praia teve a quarta melhor campanha na primeira fase e venceu Sesi Bauru, nas quartas de final, e Sesc RJ Flamengo, na semifinal.

É a sexta vez que o clássico "Pão de Queijo" faz a final da Superliga nos últimos sete anos. O time de Belo Horizonte foi campeão em quatro edições (2019, 2021, 2022 e 2024), enquanto a equipe de Uberlândia conquistou o título uma vez sobre o rival (2023).

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O retrospecto em 2025/26 mostra uma dominância minastenista nos confrontos entre as equipes. O clube da Rua da Bahia venceu todos os cinco jogos realizados até aqui, sendo dois pela Superliga, um pelo Campeonato Mineiro, um pela semifinal da Copa Brasil e um pela Copa Brasília, torneio amistoso de preparação para a temporada.

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🏐✅ Ficha técnica

Fingall e Hilary Johnson se enfrentam na rede em Praia Clube x Minas pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação/Dentil Praia Clube)

Gerdau Minas x Dentil Praia Clube - Final da Superliga Feminina 2025/26

📅 Data e horário: Domingo, 3 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV 2, GE TV (YouTube) e VBTV (streaming)

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