Recuperada de lesão, Ana Cristina é convocada para a Seleção Brasileira

Na tarde desta quinta-feira (7), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou mais duas jogadoras que representarão a Seleção Brasileira Feminina em 2026. Ana Cristina, do Fenerbahçe, e Tainara, do Sesc RJ Flamengo, se juntam à equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães visando a preparação para a Liga das Nações (VNL). A primeira etapa da competição acontece em Brasília (DF), entre os dias 3 e 7 de junho.

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➡️ Com duas do Sesc Flamengo, Zé Roberto convoca novos nomes para a Seleção Brasileira

Duas vezes medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), Ana Cristina retorna à Seleção depois de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo, sofrida em julho do ano passado, durante a VNL. A jovem de 22 anos passou por cirurgia e ficou afastada das quadras por cinco meses, desfalcando o Brasil no Campeonato Mundial. Pelo Fenerbahçe, a ponteira foi campeã da Supercopa da Turquia e vice-campeã da Liga Turca.

Quarta maior pontuadora da Superliga 2025/26 com 403 pontos, Tainara foi um dos destaques da temporada do Sesc RJ Flamengo, que terminou em terceiro lugar na competição nacional. Em 2025, pela Seleção, a oposta de 26 anos fez parte das campanhas do vice na VNL e do bronze no Mundial.

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As atletas se apresentam na próxima segunda-feira (11), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). Com as novas adições, a lista de Zé Roberto passa a contar com 10 nomes, sendo oito convocadas e duas convidadas para os treinamentos.

Veja como está a Seleção Brasileira de Zé Roberto até aqui

CONVOCADAS

Ana Cristina - ponteira/oposta (Fenerbahçe)

Diana - central (Sesi Bauru)

Helena - ponteira/oposta (Sesc RJ Flamengo)

Kisy - oposta (Lokomotiv Kaliningrad - RUS)

Lorena - central (Sesc RJ Flamengo)

Luzia - central (Paulistano Barueri)

Marcelle - líbero (Fluminense)

Tainara - oposta (Sesc RJ Flamengo)

CONVIDADAS

Bruninha - levantadora (Maringá)

Sabrina - oposta (Denso Airybees - JAP)

Seleção Brasileira terá times A e B em 2026

Zé Roberto comanda renovação da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

A composição de uma equipe B é a principal mudança deste ano e, para Zé Roberto, representa a oportunidade de observar mais nomes de perto, ampliando a convivência com o grupo. A ideia é que as jogadoras do time alternativo participem apenas de treinamentos e, a depender do desempenho, sejam relacionadas para as partidas caso passem a integrar o plantel principal.

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Além da VNL, a Seleção Brasileira disputa este ano o Campeonato Sul-Americano, que servirá como classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O torneio será realizado em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

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Confira a agenda detalhada da Seleção Feminina na VNL

Semana 1: Brasil

1 . Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV 2 . Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV 3 . Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV 4 . Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV

Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

Semana 3: Japão

1 . Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV 2 . Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV 3 . Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV 4 . Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

A FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da Liga das Nações de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro recebeu a competição. A fase final do torneio acontecerá em Macau, China, de 22 a 26 de julho. ➡️ Confira calendário completo da VNL 2026

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