Sesi Bauru protagoniza virada e supera Minas na Superliga Masculina

Nesta quinta-feira (22), o Sesi Bauru superou o Minas por 3 a 2, em uma virada impressionante. O time chegou a estar perdendo por 2 sets a 0, mas melhorou o desempenho e buscou a vitória, nas parciais 21/25, 19/25, 25/20, 25/12 e 21/19. A partida, válida pela 14ª rodada da Superliga Masculina, a terceira do returno, foi disputada na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP).

Barreto foi premiado com o Troféu VivaVôlei, após uma atuação essencial para a virada da equipe paulista. O central também foi o maior pontuador do confronto, anotando 21 acertos. Destes, 13 foram de ataque, seis de bloqueio e dois de saque.

Com a vitória, o Sesi Bauru sobe para a sétima posição da Superliga Masculina, com 19 pontos, seguindo firme na busca pela vaga nos playoffs. Já o Minas é o quinto colocado da tabela, com 24.

Como foi o jogo?

O início da partida foi equilibrado, marcado por placares acirrados. No entanto, no meio da parcial, o bloqueio do Minas foi um fator determinante e a equipe abriu distância, no 19 a 14. O Sesi Bauru melhorou nas viradas de bola e ameaçou uma recuperação, mas o time mineiro fechou o set em 25 a 21.

Embalado pela vitória na primeira parcial, o Minas impôs seu domínio, chegou a abrir 17 a 11 e venceu a segunda por 25 a 19. Já no terceiro set, os contornos da partida viraram de cabeça para baixo, com a melhora do Sesi Bauru. A equipe mineira não foi capaz de segurar o ímpeto do adversário e foi derrotada por 25 a 20.

Lucas Barreto no Sesi Bauru (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Na quarta parcial, o time da casa mostrou que realmente havia entrado no jogo e, sem dar chances ao Minas, fechou o set em um tranquilo 25 a 12, levando a decisão para o tie break.

O set decisivo começou com o Minas superior. O time abriu 6 a 3, forçando o técnico adversário a parar o jogo. A pausa deu certo, e a equipe voltou mais concentrada, empatando no oitavo ponto. A parcial seguiu acirrada até o fim, com os times apresentando bons volumes de jogo e demonstrando resistência ao adversário. No final, quem se deu melhor foi o Sesi Bauru, fechando a parcial no 21 a 19 e vencendo a partida de virada.

Próximos compromissos pela Superliga Masculina

O Sesi Bauru volta à quadra no dia 2 de fevereiro, após a pausa da Superliga para a disputa das quartas de final da Copa Brasil. O duelo é contra o Suzano, às 21h (de Brasília). Já o Minas, no dia 1º, mede forças com o Cruzeiro, a partir das 20h (de Brasília).

