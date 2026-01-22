Sesc Flamengo x Paulistano Barueri: onde assistir à Copa Brasil de vôlei

O Sesc Flamengo e o Paulistano Barueri abrem as quartas de final da Copa Brasil de vôlei feminino. A partida está marcada para esta sexta-feira (23), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, com transmissão do Sportv2 e do streaming VBTV.

Líder da Superliga, o Rubro-Negro soma 14 vitórias e apenas uma derrota na temporada. O técnico Bernardinho terá o reforço da sérvia Masa Kirov, que desfalcou a equipe nos últimos jogos devido a um corte no dedo da mão direita, mas já está à disposição para o torneio mata-mata.

O Paulistano, que encerrou o primeiro turno em oitavo lugar, ocupa atualmente a 10ª posição na Superliga, com três vitórias e 11 derrotas. O técnico Wagão promoveu um rodízio no elenco recentemente, mas deve iniciar o confronto com Luzia e Jheovana entre as titulares.

Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

Logo após a partida, às 21h (de Brasília), o Osasco recebe o Fluminense, no Ginásio Esportivo José Liberatti, em São Paulo, pelo segundo jogo da Copa Brasil.

Confira as informações do jogo entre Sesc Flamengo x Paulistano Barueri

✅ FICHA TÉCNICA

SESC FLAMENGO X PAULISTANO BARUERI

COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.

