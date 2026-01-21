14ª rodada da Superliga Masculina: confira horários e onde assistir
Partidas acontecem entre esta quarta (21) e quinta-feira (22)
Nesta quarta-feira (21), a Superliga Masculina chega à sua 14ª rodada, a terceira do returno. Na ponta da tabela, o líder Cruzeiro tem cinco pontos a frente do segundo colocado Campinas. Já a briga pelo G-8 segue agitada, com os times muito próximos entre si. O Lance! reúne os horários e onde assistir aos seis jogos da 14ª rodada; confira.
Na primeira posição, o Cruzeiro soma 35 pontos, conquistados após apenas duas derrotas em 13 jogos. Logo atrás, vem o Campinas, com 30. Quem completa o "pódio" é o Praia Clube, apenas um ponto atrás do segundo colocado.
No meio da tabela, a briga pelo G-8, que garante vaga nos playoffs da Superliga, segue acirrada. O Sesi Bauru é o time que fecha a lista. Porém, na nona posição, aparece o Monte Carmelo, com os mesmos 17 pontos.
Horários (de Brasília) e onde assistir
Quarta-feira (21/01) - 14ª rodada Superliga Masculina
- Suzano x Joinville - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
- Praia Clube x Guarulhos - 18h30 - VBTV
- Campinas x São José - 21h - Sportv 2 e VBTV
Quinta-feira (22/01) - 14ª rodada Superliga Masculina
- JF Vôlei x Goiás - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
- Cruzeiro x Monte Carmelo - 19h30 - VBTV
- Sesi Bauru x Minas - 21h - Sportv 2 e VBTV
Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Cruzeiro
35
13
11
2º
Campinas
30
13
10
3º
Praia Clube
29
13
11
4º
Minas
23
13
7
5º
Goiás
21
13
7
6º
Suzano
19
13
6
7º
Guarulhos
17
13
6
8º
Sesi Bauru
17
13
6
9º
Monte Carmelo
17
13
6
10º
Joinville
13
13
4
11º
São José
11
13
3
12º
JF Vôlei
2
13
1
