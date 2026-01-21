14ª rodada da Superliga Masculina: confira horários e onde assistir

Nesta quarta-feira (21), a Superliga Masculina chega à sua 14ª rodada, a terceira do returno. Na ponta da tabela, o líder Cruzeiro tem cinco pontos a frente do segundo colocado Campinas. Já a briga pelo G-8 segue agitada, com os times muito próximos entre si. O Lance! reúne os horários e onde assistir aos seis jogos da 14ª rodada; confira.

Na primeira posição, o Cruzeiro soma 35 pontos, conquistados após apenas duas derrotas em 13 jogos. Logo atrás, vem o Campinas, com 30. Quem completa o "pódio" é o Praia Clube, apenas um ponto atrás do segundo colocado.

No meio da tabela, a briga pelo G-8, que garante vaga nos playoffs da Superliga, segue acirrada. O Sesi Bauru é o time que fecha a lista. Porém, na nona posição, aparece o Monte Carmelo, com os mesmos 17 pontos.

Horários (de Brasília) e onde assistir

Quarta-feira (21/01) - 14ª rodada Superliga Masculina

Suzano x Joinville - 18h30 - Sportv 2 e VBTV

Praia Clube x Guarulhos - 18h30 - VBTV

Campinas x São José - 21h - Sportv 2 e VBTV

Quinta-feira (22/01) - 14ª rodada Superliga Masculina

JF Vôlei x Goiás - 18h30 - Sportv 2 e VBTV

Cruzeiro x Monte Carmelo - 19h30 - VBTV

Sesi Bauru x Minas - 21h - Sportv 2 e VBTV

Praia Clube comemora vitória na Superliga Masculina (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Cruzeiro 35 13 11 2º Campinas 30 13 10 3º Praia Clube 29 13 11 4º Minas 23 13 7 5º Goiás 21 13 7 6º Suzano 19 13 6 7º Guarulhos 17 13 6 8º Sesi Bauru 17 13 6 9º Monte Carmelo 17 13 6 10º Joinville 13 13 4 11º São José 11 13 3 12º JF Vôlei 2 13 1

