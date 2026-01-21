menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

14ª rodada da Superliga Masculina: confira horários e onde assistir

Partidas acontecem entre esta quarta (21) e quinta-feira (22)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/01/2026
16:55
Minas na Superliga de Volei (foto: Reprodução / MTC)
imagem cameraMinas na Superliga Masculina de vôlei (Foto: Divulgação/ MTC)
Nesta quarta-feira (21), a Superliga Masculina chega à sua 14ª rodada, a terceira do returno. Na ponta da tabela, o líder Cruzeiro tem cinco pontos a frente do segundo colocado Campinas. Já a briga pelo G-8 segue agitada, com os times muito próximos entre si. O Lance! reúne os horários e onde assistir aos seis jogos da 14ª rodada; confira.

Na primeira posição, o Cruzeiro soma 35 pontos, conquistados após apenas duas derrotas em 13 jogos. Logo atrás, vem o Campinas, com 30. Quem completa o "pódio" é o Praia Clube, apenas um ponto atrás do segundo colocado.

No meio da tabela, a briga pelo G-8, que garante vaga nos playoffs da Superliga, segue acirrada. O Sesi Bauru é o time que fecha a lista. Porém, na nona posição, aparece o Monte Carmelo, com os mesmos 17 pontos.

Horários (de Brasília) e onde assistir

Quarta-feira (21/01) - 14ª rodada Superliga Masculina

  • Suzano x Joinville - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
  • Praia Clube x Guarulhos - 18h30 - VBTV
  • Campinas x São José - 21h - Sportv 2 e VBTV

Quinta-feira (22/01) - 14ª rodada Superliga Masculina

  • JF Vôlei x Goiás - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
  • Cruzeiro x Monte Carmelo - 19h30 - VBTV
  • Sesi Bauru x Minas - 21h - Sportv 2 e VBTV
Praia Clube comemora vitória na Superliga Masculina (Foto: Reprodução/Instagram)
Praia Clube comemora vitória na Superliga Masculina (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Cruzeiro

35

13

11

Campinas

30

13

10

Praia Clube

29

13

11

Minas

23

13

7

Goiás

21

13

7

Suzano

19

13

6

Guarulhos

17

13

6

Sesi Bauru

17

13

6

Monte Carmelo

17

13

6

10º

Joinville

13

13

4

11º

São José

11

13

3

12º

JF Vôlei

2

13

1

