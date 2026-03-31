Sesc Flamengo sofre, mas vence Mackenzie e se aproxima da semifinal da Superliga

Nesta terça-feira (31), o Sesc RJ Flamengo venceu o Mackenzie no jogo 1 da série de melhor de três entre as equipes, nas quartas de final da Superliga Feminina. A partida, disputada no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (BH), terminou em 3 sets a 1, nas parciais 25/23, 25/18, 22/25 e 25/16.

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Ao longo do duelo, o Rubro-Negro não teve vida fácil e foi ameaçado algumas vezes. Sob o comando de Gabriel Leite, o Mackenzie mostrou obediência tática e não se escondeu para jogar contra o líder da fase classificatória da Superliga.

O Sesc Flamengo pode confirmar a vaga nas semifinais já nesta sexta-feira (3), às 18h30 (de Brasília). Neste dia, a equipe enfrenta o Mackenzie pelo jogo 2 da série de melhor de três das quartas de final. E, dessa vez, o mando é do time carioca, em partida a ser disputada no Ginásio do Maracanãzinho. Caso haja necessidade, o jogo 3 também será disputado no Rio de Janeiro.

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Como foi o jogo válido pela Superliga Feminina?

1º SET

O jogo começou com um rally de 21 segundos, que terminou com ponto do Mackenzie. A reta inicial foi marcada por um equilíbrio no placar. No entanto, o Sesc Flamengo esquentou e passou a ditar o ritmo do confronto, abrindo quatro pontos de vantagem no 11 a 6, após bloqueio de Lorena em cima da oposta Arianne. Neste momento, Gabriel Leite parou o jogo pela primeira vez.

Após isso, o Rubro-Negro se manteve à frente e, depois de um rally recheado de boas defesas, chegou ao 15 a 8. No entanto, viu o Mackenzie diminuir a distância para um ponto, no 18 a 17. O Sesc Flamengo voltou a respirar com Simone Lee pela pipe, mas Tainara desperdiçou o saque logo em seguida. Em uma reta final dramática, o time mineiro chegou ao empate no 21º ponto, forçando Bernardinho a pedir tempo técnico.

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Após pontos finais conturbados e marcados por pedidos de desafio, a atuação de Simone Lee - a maior pontuadora da Superliga até aqui - fez a diferença e o Sesc RJ Flamengo venceu a primeira parcial por 25 a 23.

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2º SET

Na segunda parcial, o Sesc Flamengo abriu 4 a 1, mas logo viu o Mackenzie, com saques forçados, chegar ao empate. Nessa tônica, os times passaram a se alternar à frente do placar, mas bons ataques da ponteira Gabiru e a atenção da central Saraelen levaram o time mineiro a abrir 11 a 8. Após pedido de tempo de Bernardinho, o Rubro-Negro chegou ao empate no 12º ponto, em ataque para baixo de Kirov.

Na sequência, o time carioca, impulsionado pela entrada de Helena no lugar de Karina, retomou às redeas da partida e chegou ao 18 a 15, em passagem de Simone Lee pelo saque. Com mais tranquilidade na reta final, ao contrário da parcial anterior, o Sesc Flamengo fechou o segundo set em 25 a 18.

Laís comemora ponto com Simone Lee em jogo do Sesc RJ Flamengo contra o Mackenzie no returno da Superliga Feminina (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)

3º SET

Precisando da vitória parcial para se manter vivo na partida, o Mackenzie voltou em ótimo ritmo para o terceiro set e, com brilho da ponteira Carla, abriu 6 a 3. No entanto, viu o Sesc Flamengo responder à altura e empatar logo no sexto ponto. Após isso, o bloqueio do time mineiro funcionou, e o Mackenzie voltou a frente do placar.

Depois, os times passaram a se alternar no comando do marcador, em um uma parcial parelha. Nessa tônica, o Mackenzie abriu três pontos de vantagem - 17 a 14 -, após ataque para fora de Lorena. O Sesc Flamengo voltou a pontuar com Tainara vinda pela pipe, como pedido por Bernardinho no tempo técnico. Mas o empate veio apenas no 19º ponto.

Sem sentir a pressão e sob os gritos da torcida, o Mackenzie retomou o controle do marcador e abriu dois de vantagem na reta mais importante do set - 22 a 20. Mesmo com a tentativa de resistência adversária, o time mineiro se manteve à frente e fechou a parcial em 25 a 22, feito muito comemorado tanto em quadra quanto nas arquibancadas.

4º SET

Em um início de parcial acirrado, o Sesc Flamengo abriu 6 a 3, após ataque de Helena explorando o bloqueio. A equipe se manteve à frente no momento em que impôs seu ritmo, e o Mackenzie não conseguiu acompanhar. Assim, o Rubro-Negro chegou a ter 11 a 6, em uma vantagem que, com brilho de Helena, foi cada vez mais ampliada.

Confortável com a vantagem construída, o Sesc Flamengo fechou a quarta parcial em 25 a 16, em ponto da central Kirov. Assim, a equipe carioca venceu a partida em 3 sets a 1 e abriu vantagem sobre o Mackenzie na série de quartas de final da Superliga Feminina.