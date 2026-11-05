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Seleção portuguesa de vôlei anuncia técnico de time brasileiro

Rui Moreira assume a seleção de seu país após conquistar a Superliga pelo Praia Clube

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 11:31
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rui Moreira orienta jogadoras do Praia Clube à beira da quadra na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
Rui Moreira é treinador do Praia Clube, campeão da Superliga Feminina (Foto: Paula Reis/CRF)

Campeão da Superliga pelo Praia Clube, o técnico Rui Moreira é o novo comandante da seleção portuguesa feminina de vôlei. O treinador foi oficializado no cargo nesta quinta-feira (5) e passará a conciliar os compromissos do time mineiro com o projeto da equipe de seu país, sucedendo o mentor Hugo Silva.

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Rui Moreira está em sua segunda temporada no vôlei brasileiro e chegou a receber sondagens de outras seleções para ciclos olímpicos e mundiais. Mesmo assim, o profissional reafirmou seu compromisso com o Praia Clube e o sentimento de atender ao chamado de Portugal.

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— Serei sempre treinador de clube, pois são desafios diferentes e perfeitamente conciliáveis. A decisão é simples: o país chama e nós só temos de dizer "presente". Não há saturação nem indisponibilidade quando se trata de defender as nossas cores — afirmou Rui Moreira.

Com experiência à frente de seleções portuguesas de base, Rui Moreira atuou nas categorias sub-15 a sub-18, além de ter sido auxiliar da equipe principal em 2019. O português de 40 anos projeta um planejamento integrado de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo, com objetivos que passam pela consolidação no Campeonato Europeu, desempenhos melhores na Liga Europeia e a classificação inédita para o Campeonato Mundial.

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No Praia Clube desde o ano passado, Rui Moreira conquistou um Campeonato Mineiro e um quarto lugar no Mundial de Clubes, além da Superliga 2025/26. Ele vê o sucesso de seu trabalho no Brasil, o primeiro fora de Portugal, como determinante para receber o convite da seleção de seu país.

— Jogo em uma Superliga supercompetitiva e tenho uma estrutura enorme por trás, que me dá todas as condições. A Diretoria de Esportes do Praia não permite que nada nos falte, nem que oscilações afetem nosso dia a dia. Conto com uma equipe técnica leal e um grupo de atletas que comprou a ideia desde o primeiro treino. Qualidade não tem nacionalidade, e nós provamos o valor do nosso trabalho em quadra — declarou o novo técnico da seleção portuguesa.

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Rui Moreira defende título da Superliga no Praia Clube

Rui Moreira comemora ponto com jogadoras do Praia Clube na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)
Rui Moreira comemora ponto com jogadoras do Praia Clube na semifinal da Superliga (Foto: Bruno Cunha)

Enquanto não chegam os desafios da temporada de seleções, Rui Moreira concentra os esforços em defender o troféu da Superliga pelo Praia Clube. A equipe de Uberlândia ocupa atualmente a terceira colocação, com três vitórias nas três primeiras rodadas da fase classificatória.

O Praia Clube volta à quadra neste sábado (7), às 18h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Brasília. A partida acontece no Ginásio FVDF, em Brasília (DF).

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