Retornos e estrelas da Seleção: os reforços da Superliga masculina 2026/27
Times apostam em nomes experientes para a temporada
Às 18h30 (de Brasília) deste sábado (24), a Superliga masculina de vôlei terá seu início decretado com o duelo entre Guarulhos e Monte Carmelo. Para a temporada 2026/27, as equipes apostam na volta de jogadores que vinham atuando no exterior, trocas entre clubes nacionais e na contratação de grandes nomes da Seleção.
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Cubano naturalizado brasileiro, Yoandy Leal está de volta ao Cruzeiro, atual bicampeão da Superliga, após oito anos. O ponteiro de 2,01m estava no vôlei turco e, agora, terá seus ataques e saques potentes a serviço da Raposa. Outro nome que volta ao Brasil após atuar no exterior é o argentino Armoa Morel, ponteiro de 23 anos que teve uma passagem "relâmpago" pelo Guarulhos em 2025 e agora pertence ao Cruzeiro.
Atual vice-campeão da Superliga, o Campinas buscou dois campeões olímpicos no mercado. O ponteiro Duglas Souza, aos 30 anos, chega à equipe após duas temporadas no Cruzeiro. Já o central Éder Carbonara, aos 42 anos, desembarca com sua experiência no time campineiro depois de defender o Sesi Bauru entre 2021/22 e 2025/26.
Lucarelli, nome consolidado da Seleção Brasileira, é mais um que retorna para abrilhantar a competição. O ponteiro de 34 anos foi capitão da campanha do título sul-americano e estava desde 2019/20 fora do país. Chegando do JTEKT Stings Aichi (JAP), Lucarelli volta ao clube que o revelou para ser reforço pela extremidade e no fundo de quadra, além de contribuir com a liderança.
Além dele, o Minas contratou o oposto Bryan, de 21 anos, que se destacou pelo Guarulhos na última edição da Superliga e ganhou espaço na Seleção Brasileira. O potente atacante canhoto chega ao clube mineiro ao lado do líbero Maique, também vindo do Campinas, e do ponteiro Honorato — que estava na Polônia —, outros dois reforços que integram a Seleção para a equipe comandada por Pedro Uehara (Peu).
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Guilherme Voss, que integrou a Seleção B neste ano, é outro nome que retorna ao vôlei brasileiro, após sair do Flamengo em 2018/19. Depois de passagem pelos Estados Unidos e pela França, o central de 26 anos e 2,03m chega ao Praia Clube em busca de ajudar o time a conquistar a Superliga de forma inédita. Outro nome em evolução no vôlei nacional, Samuel Neufeld, aos 22 anos e também 2,03m, chega para defender o Sesi Bauru após atuar pelo Minas entre 2022/23 e 2025/26.
Confira os jogos da 1ª rodada da Superliga masculina*
- Sábado (24/10): Guarulhos x Monte Carmelo - 18h30
- Segunda-feira (26/10): Montes Claros x Cruzeiro - 19h
- Segunda-feira (26/10): Norde x Campinas - 21h
- Terça-feira (27/10): Suzano x Goiás - 18h30
- Terça-feira (27/10): Praia Clube x São José - 21h
- Quarta-feira (28/10): Minas x Sesi Bauru - 21h
*Horários de Brasília
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