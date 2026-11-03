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Ponteira desbanca líberos da Seleção no passe da Superliga; confira

Maira, do Sesi Bauru, lidera a estatística deste fundamento

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 21:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras da SESI Bauru vibram durante partida da Superliga, em quadra azul com banners ao fundo.
Maira, ponteira do Sesi Bauru, se destaca no passe (Foto: Felipe Wiira - SESI/SP)

Uma eficiente ponteira de composição pode ser a peça-chave para o bom desempenho de uma equipe de vôlei. E, se depender de Maira, o Sesi Bauru está muito bem servido na Superliga. A jogadora lidera os números de eficiência de passe até aqui na competição, à frente das líberos, inclusive Marcelle e Nyeme, da Seleção Brasileira.

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Após quatro vitórias em quatro jogos do Sesi Bauru na Superliga, com apenas um set perdido, Maira acumula 78,4% de eficiência no passe, estatística que leva em consideração a "soma dos passes A e B em relação ao total de passes", segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O bom desempenho defensivo dá tranquilidade para a levantadora Dani Lins pensar na distribuição de jogo, o que leva ao bom aproveitamento ofensivo das atacantes, como a central Milka e a ponteira Sofia Maldonado.

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Atrás de Maira, nos números de eficiência no passe, Marcelle ocupa o segundo lugar, com 76,6%, e Nyeme completa o Top-3, com 75%. As duas líberos fizeram parte do plantel principal da Seleção Brasileira neste ano. Marcelle é aposta do Osasco para a temporada, após a aposentadoria de Camila Brait, e Nyeme está no Minas desde 2022/23. Em 2024/25, pausou a carreira para a gravidez de sua primeira filha.

Marcelle, líbero do Osasco, e Nyeme, líbero do Minas
Marcelle, líbero do Osasco, e Nyeme, líbero do Minas (Fotos: Reprodução)

Veja o Top-10 de eficiência no passe na Superliga feminina

    1.
  1. Maira (ponteira do Sesi Bauru) - 78,4%
    2. 2.
  2. Marcelle (líbero do Osasco) - 76,6%
    3. 3.
  3. Nyeme (líbero do Minas) - 75%
    4. 4.
  4. Paulina (líbero do Mackenzie) - 72,9%
    5. 5.
  5. Lelê (líbero do Sesi Bauru) - 69,6%
    6. 6.
  6. Tassia (líbero do Brusque) - 65,7%
    7. 7.
  7. Ana Rudiger (ponteira do Minas) - 64%
    8. 8.
  8. Natinha (líbero do Praia Clube) - 63,8%
    9. 9.
  9. Laís (líbero do Sesc RJ Flamengo) - 63,4%
    10. 10.
  10. Flormarie (ponteira do Minas) - 61,9%

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Campanha do Sesi Bauru

Com a vitória sobre o Barueri nesta terça-feira (3), em jogo adiantado da 10ª rodada da Superliga, o Sesi Bauru assumiu a liderança da tabela, com 12 pontos. Além deste resultado positivo, a equipe superou Mackenzie, Londrina e Fluminense.

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Com a segurança da ponteira Maira no passe, o Sesi Bauru volta às quadras no próximo sábado (7). Às 21h (de Brasília), o time paulista mede forças com o Pinheiros pela 4ª rodada da Superliga feminina.

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