Uma eficiente ponteira de composição pode ser a peça-chave para o bom desempenho de uma equipe de vôlei. E, se depender de Maira, o Sesi Bauru está muito bem servido na Superliga. A jogadora lidera os números de eficiência de passe até aqui na competição, à frente das líberos, inclusive Marcelle e Nyeme, da Seleção Brasileira.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Após quatro vitórias em quatro jogos do Sesi Bauru na Superliga, com apenas um set perdido, Maira acumula 78,4% de eficiência no passe, estatística que leva em consideração a "soma dos passes A e B em relação ao total de passes", segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O bom desempenho defensivo dá tranquilidade para a levantadora Dani Lins pensar na distribuição de jogo, o que leva ao bom aproveitamento ofensivo das atacantes, como a central Milka e a ponteira Sofia Maldonado.

continua após a publicidade

Atrás de Maira, nos números de eficiência no passe, Marcelle ocupa o segundo lugar, com 76,6%, e Nyeme completa o Top-3, com 75%. As duas líberos fizeram parte do plantel principal da Seleção Brasileira neste ano. Marcelle é aposta do Osasco para a temporada, após a aposentadoria de Camila Brait, e Nyeme está no Minas desde 2022/23. Em 2024/25, pausou a carreira para a gravidez de sua primeira filha.

Marcelle, líbero do Osasco, e Nyeme, líbero do Minas (Fotos: Reprodução)

Veja o Top-10 de eficiência no passe na Superliga feminina

1 . Maira (ponteira do Sesi Bauru) - 78,4% 2 . Marcelle (líbero do Osasco) - 76,6% 3 . Nyeme (líbero do Minas) - 75% 4 . Paulina (líbero do Mackenzie) - 72,9% 5 . Lelê (líbero do Sesi Bauru) - 69,6% 6 . Tassia (líbero do Brusque) - 65,7% 7 . Ana Rudiger (ponteira do Minas) - 64% 8 . Natinha (líbero do Praia Clube) - 63,8% 9 . Laís (líbero do Sesc RJ Flamengo) - 63,4% 10 . Flormarie (ponteira do Minas) - 61,9%

➡️ André e Renato são campeões do Circuito Brasileiro de vôlei de praia 2026

Campanha do Sesi Bauru

Com a vitória sobre o Barueri nesta terça-feira (3), em jogo adiantado da 10ª rodada da Superliga, o Sesi Bauru assumiu a liderança da tabela, com 12 pontos. Além deste resultado positivo, a equipe superou Mackenzie, Londrina e Fluminense.

continua após a publicidade

Com a segurança da ponteira Maira no passe, o Sesi Bauru volta às quadras no próximo sábado (7). Às 21h (de Brasília), o time paulista mede forças com o Pinheiros pela 4ª rodada da Superliga feminina.