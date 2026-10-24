No tie-break, Cruzeiro bate Campinas e é campeão da Supercopa

É campeão! Nesta sexta-feira (23), o Cruzeiro, no tie-break, venceu o Campinas e conquistou o oitavo título da Supercopa de vôlei, torneio que abre a temporada nacional. Na Arena Multiuso, em São José (SC), as parciais do duelo terminaram em 23/25, 25/21, 25/20, 22/25 e 17/15.

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Destaques da partida

Yoandy Leal foi o grande nome da partida. O ponteiro do Cruzeiro, de volta ao clube após oito anos, desequilibrou o duelo, principalmente nas retas finais das parciais. Destaque também para Matheus Brasília, que apresentou uma distribuição de bola inteligente. Pelo lado do Campinas, Douglas Souza e Bruno Lima dividiram o protagonismo nas viradas de bola, apesar de terem feito um terceiro set bem abaixo.

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Próximos compromissos

Agora, as equipes direcionam a atenção para a Superliga. O Cruzeiro estreia na próxima segunda-feira (26), contra o Montes Claros, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, às 21h (de Brasília), o Campinas mede forças com o Norde Vôlei.

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Como foi o jogo?

1º set

O Campinas, puxado por Leal e Bruno Lima, foi quem entrou na partida em melhor ritmo e assumiu o controle do placar. No entanto, a partir da metade da parcial, o confronto ficou equilibrado, no momento em que Rapha e Wallace entraram na inversão 5x1 cruzeirense. O levantador sacou muito bem e dificultou a recepção do adversário, empatando no 19 a 19. O Campinas voltou a rodar no 20 a 19 e, desta vez, não desperdiçou o comando. A equipe venceu o set por 25 a 23, após saque para fora de Lucão.

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Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei 2026 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

2º set

Ao contrário do primeiro, o segundo set começou acirrado. Em uma sequência de erros do Campinas, o Cruzeiro abriu 9 a 7. Lucão, imponente no meio de rede, dificultou o setor ofensivo do rival. Ainda assim, frente à eficiência de Douglas Souza e Bruno Lima, o duelo seguiu equilibrado no placar. Leal desequilibrou na reta final, e o Cruzeiro fechou o set em 25 a 21, após ataque de Lucão para baixo.

3º set

Em mais um início de parcial sem amplo domínio de nenhum lado, Leal seguiu como referência ofensiva do Cruzeiro, e Douglas Souza, do Campinas. O time cruzeirense abriu 12 a 9. Mais uma vez, com brilho de Leal, o ponteiro anotou três pontos consecutivos e levou o time de Filipe Ferraz ao 20 a 15. Coube ao próprio cubano-brasileiro colocar no chão a bola que fechou o set para o Cruzeiro em 25 a 20.

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4º set

Precisando da vitória parcial para se manter vivo na partida, o Campinas se recuperou da queda de rendimento do último set e abriu 11 a 9, momento em que Filipe Ferraz parou o jogo. Na volta, o Cruzeiro virou no 12 a 11. A partir daí, as equipes passaram a se alternar no comando número. A reta final foi marcada por um nível técnico abaixo do que vinha sendo apresentado em ambos os lados, com mais erros.

O time celeste espaçou no 19 a 16, com Rodriguinho parando Martínez no bloqueio. A vantagem não significou conforto, e o jogo voltou a ficar aberto e igualado no placar. Em uma sequência de 4 pontos, o Campinas chegou ao set point no 24 a 22. Pinta foi para o saque e fechou a parcial.

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5º set

Embalado, o Campinas abriu 2 a 0 no tie-break. Assumindo a responsabilidade do Cruzeiro, Oppenkoski virou bolas consecutivas e equilibrou a parcial. Em momento de erros em ambos os lados, o Campinas virou a quadra no 8 a 7. A equipe abriu dois de vantagem no 10 a 8, quando Filipe Ferraz parou o jogo. O Campinas chegou a ter 14 a 11, mas o Cruzeiro empatou e venceu por 17 a 15.