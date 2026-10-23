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Sesc Flamengo bate Brasília e segue 100% na Superliga

No outro jogo do dia, o Minas superou o Barueri

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 21:19
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Time Feminino do Sesc Flamengo Celebra Vitória na Superliga de Vôlei.
Sesc RJ Flamengo bate Brasília na Superliga feminina de vôlei (Foto: Guerreiro Fotografia)

Nesta sexta-feira (24), pela segunda rodada da Superliga feminina, o Sesc RJ Flamengo superou o Brasília por 3 a 0 e faturou sua segunda vitória na competição, sem nenhum set perdido. Na estreia fora de casa, no Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal, o Rubro-Negro saiu vencedor nas parciais 25/15, 25/18 e 25/22. Com o resultado, a equipe segue líder da Superliga, com seis pontos.

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Tainara, escolhida a melhor jogadora da partida, foi a maior pontuadora, com 16 pontos. Destes, 1 foi de saque, 2 de bloqueio e 13 em ataques. Pelo lado brasiliense, quem desempenhou melhor foi Milca, com 11 acertos. O time de Bernardinho impôs seu ritmo fora de casa e foi dominante ao longo de toda a partida, vencendo com tranquilidade.

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Na outra partida desta sexta (24), também pela segunda rodada, o Minas, em casa, bateu o Barueri também em sets diretos. No entanto, a equipe atual, vice-campeã da Superliga, sentiu dificuldades no segundo set. As parciais do confronto terminaram em 25/20, 29/27 e 25/21. A equipe mineira soma cinco pontos e é a segunda colocada da Superliga.

Time Feminino de Vôlei Minas e Barueri Commora em Partida da Superliga.
Minas comemora ponto contra Barueri na Superliga de vôlei (Foto: Reprodução/Gerdau Minas)

Próximos compromissos

O Sesc RJ Flamengo volta à quadra neste sábado (31), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Mackenzie, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da Superliga Feminina 2026/27. Já o Minas joga no mesmo dia, às 16h, contra o Brasília, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

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Resultados e agenda da 2ª rodada da Superliga feminina de vôlei

  • Minas 3 x 0 Paulistano Barueri — 25/20, 29/27 e 25/21.
  • Brasília 0 x 3 Sesc RJ Flamengo — 15/25, 19/25 e 22/25.
  • Mackenzie x Osasco São Cristóvão Saúde — sábado (24/10), às 16h
  • Brusque Vôlei x Dentil Praia Clube — sábado (24/10), às 21h
  • Londrina x Sesi Bauru — segunda-feira (26/10), às 18h30
  • Fluminense x Pinheiros — segunda-feira (30/11), às 18h30

*Horários de Brasília

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